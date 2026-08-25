Gastón Martirena se suma a Nacional: dijo que está "preparado" para jugar el clásico y reveló la llamada que tuvo con Neymar

El futbolista uruguayo Gastón Martirena , que llegó a Uruguay para sumarse a Nacional en préstamo desde Racing de Argentina por un año y medio, dijo que recibió "oportunidades por todos lados" pero que priorizó el club tricolor por ser hincha y tener la posibilidad de jugar en un "gigante" de su país.

"La verdad que fueron días muy difíciles porque tuve oportunidades por todos lados y terminé en Nacional. Muy contento por esta oportunidad, un gran desafío para mí. Soy un jugador más hincha , por momentos la veía muy lejos. Porque jugar en Nacional... Yo venía de Liverpool y la veía muy difícil. 'Pah, un cuadro gande en mi país'. Hoy se me da esta oportunidad y la verdad que muy contento", dijo en rueda de prensa al llegar a Montevideo.

Si bien todavía no habló con el entrenador Daniel Carreño, Martirena —que juega como lateral derecho— contó que se sumará a los entrenamientos este miércoles y que está "preparado" para jugar el clásico contra Peñarol el próximo domingo si el técnico se lo pide.

"Si el técnico me ve para que juegue, obviamente que estoy preparado. Vengo entrenado . La decisión va a ser de él", sostuvo y agregó que "obviamente" le gustaría jugar el partido, que consideró que será un "antes y un después" dado el momento que atraviesa Nacional, en medio de una crisis institucional y deportiva que motivó la reciente salida de Jorge Bava y del director deportivo Sebastián Eguren.

El futuro de Gastón Martirena: su negociación con Santos luego de estancarse su llegada y la remota chance que espera Nacional

Gastón Martirena será nuevo jugador de Nacional: el tricolor acordó la llegada del lateral de Racing

"Es fútbol. Son momentos", apuntó Martirena. "Es un momento clave en el que está Nacional, que es el fin de semana que viene. Para mí es un antes y un después de todo esto".

El pase a Nacional se realizó en formato préstamo, por un año y medio y con un cargo de US$ 300 mil.

El futbolista, de 26 años, se desempeña principalmente como lateral o carrilero por derecha y viene de integrar un exitoso ciclo en Racing de Avellaneda.

Con la Academia se consagró campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, sumando experiencia internacional a su carrera, iniciada en Liverpool donde supo ser verdugo de Peñarol.

La llamada de Neymar para que fuera a Santos

EFE

Martirena reveló que recibió la llamada del astro brasileño Neymar para intentar convencerlo de que se una al Santos brasileño, que estuvo muy cerca de concretar el pase del uruguayo.

"Me volvieron a llamar hoy (por el martes) a la mañana también directivos de Santos y por momentos he hablado también con Neymar, fue un placer hablar con él. No podía creer que estuviera hablando con él", contó el uruguayo.

Dijo que en la conversación le había agradecido pero que ya tenía "todo hablado" con Nacional.

"Obviamente, le agradecí, porque ya tenía todo hablado con Nacional, ya estaba por viajar para acá. Y la verdad que, como le expliqué y me entendió, venía a jugar a mi país, al club del que soy hincha. Me agradeció y me dio para adelante. Y ojalá en cualquier otro momento de la vida nos podamos cruzar", agregó.

Antes de que avanzara definitivamente la posibilidad de Nacional, Martirena tenía todo acordado para continuar su carrera en Santos, donde iba a desembarcar como una incorporación de jerarquía para el equipo brasileño.

Sin embargo, la operación dependía de que Santos pudiera solucionar la sanción impuesta por FIFA que le impedía realizar transferencias hasta cancelar una deuda.

El acuerdo finalmente no prosperó y Nacional avanzó por el lateral uruguayo hasta concretar su llegada.