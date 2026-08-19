El futuro de Gastón Martirena: su negociación con Santos luego de estancarse su llegada y la remota chance que espera Nacional

El uruguayo Gastón Martirena define su futuro, ya que no continuará en Racing Club de Avellaneda y, pese a que hace algunos días las negociaciones con el Santos de Brasil se estancaron, es el principal destino que baraja el futbolista aunque Flavio Perchman le abrió las puertas de Nacional para que llegue este mercado.

Martirena iba a formar parte de un truque entre Racing y Santos , ya que el cuadro argentino estaba interesado en el defensor argentino Adonis Frías . Las negociaciones avanzaban muy bien y, cuando estaba por definirse, apareció el Atlas de México en la pelea por Frías.

En principio, Frias iba a llegar a Racing en condición de préstamo con opción a compra y en las mismas condiciones lo iba a hacer Martirena al Santos. No obstante, Atlas ofreció comprar un porcentaje del pase del argentino y la operación tomo otro rumbo.

De esta manera, esto provocó que la llegada de Martirena al elenco brasileño se estancara . Sin embargo, Racing no quiere que la complicación con Adonis Frías frene la salida del uruguayo y desde Avellaneda estudian la posibilidad de concretar el pase de manera independiente.

Jorge Bava se despidió de Nacional a través de sus redes: "Los resultados no fueron los que queríamos, pero siempre dejamos el alma"

El entrenador de goleros de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, Enzo Ferrari, se despidió y la AUF busca sustituto para el estreno de Diego Forlán

Gastón Martirena e Ignacio Sosa en el duelo de uruguayos en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores FOTO: AFP

El pase de Martirena, campeón de la Copa Sudamericana 2024 y autor de uno de los goles en la final y pieza clave del once de Gustavo Costas en su momento, padece de un problema: el Santos debe resolver el Transfer Ban que le aplicó la FIFA por una deuda pendiente con el Mónaco por el traspaso del volante Jean Lucas.

Esa situación complica la capacidad del club brasileño para incorporar jugadores y es otro factor que la Academia deberá considerar para definir los tiempos del movimiento.

Flavio Perchman le abrió las puertas en Nacional

Esta mañana, Flavio Perchman en diálogo con Carve Deportiva habló sobre esta situación y dijo que "a Martirena lo podemos traer si el último día del período de pases decide que tiene que jugar y no hay otra opción".