El entrenador de goleros de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, Enzo Ferrari, se despidió y la AUF busca sustituto para el estreno de Diego Forlán

El entrenador de goleros de la selección uruguaya , Enzo Ferrari , quien trabajó durante el proceso de Marcelo Bielsa en el Complejo de la AUF, se despidió este martes del combinado y no continuará en el interinato que Diego Forlán cumplirá en la mayor.

Ferrari finalizó su contrato el último día de julio y la AUF le planteó renovar hasta diciembre de este año, para continuar junto al nuevo cuerpo técnico de la selección.

Forlán debutará en la selección mayor en la fecha FIFA que comenzará el lunes 21 de setiembre y en la que Uruguay tiene confirmado un partido ante Japón el jueves 24 a la 19.05 local (7.05 de Uruguay) y el lunes 28 frente a Corea del Sur a la hora 8 de Uruguay. Además

Según pudo conocer Referí, Ferrari fue contactado por la AUF para extender el vínculo por cinco meses , hasta diciembre.

Se adelantó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya, la primera lista ya tiene fecha y la AUF mantendrá una forma de trabajo que impuso Bielsa

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En la propuesta, además de la selección mayor le plantearon integrar como entrenador de arqueros el cuerpo técnico de la sub 16, que comenzará a trabajar en el Complejo de la AUF en las próximas semanas y que proyectan que el técnico sea Álvaro Fernández (actual sistente de Ignacio "Nacho" González en la sub 17).

Ferrari, oriundo de Paysandú, se mostró afín a la propuesta y así lo transmitió a la AUF, pero no recibió más comunicación por parte de la AUF, hasta que esta semana se enteró que no continuará.

La decisión de no extender el vínculo fue de la AUF.

Por otra parte, Referí confirmó que la AUF busca cubrir el puesto con un integrante de las selecciones juveniles que, para las fechas FIFA de setiembre y octubre no podrá ser Ignacio Bordad (sub 20), debido a que en las mismas semanas en que juega la selección mayor estará con el combinado sub 20 compitiendo los Juegos Odesur de Santa Fe.

Las opciones que le quedan a la AUF dentro del equipo de trabajo son el entrenador de goleros de la sub 17, Santiago Morandi, y el de la sub 15, Martín Ferrari.

Una situación similar ocurrió con Enzo Ferrari cuando fue elegido por la AUF para integrarse al cuerpo técnico de Bielsa para la Copa América 2024. El entrenador de goleros trabajaba en las selecciones uruguayas en los cuerpos técnicos sub 15 y sub 17 en 2022 y 2023 y dio el salto a la mayor tras la salida de Carlos Nicola por diferencias con Bielsa.

El cuerpo técnico de la selección mayor hasta marzo de 2027 lo encabeza Forlán, Diego Pérez es el asistente técnico y Diego Estavillo y Santiago Ferro los preparadores físicos.

Diego Pérez también es asistente técnico en la sub 20.

Estavillo y Ferro se integraron a la sub 20 campeona del mundo en 2023 y luego la AUF los incorporó a la selección absoluta en mayo de 2023 con la llegada de Bielsa.

Desde que Jorge Giordano asumió la dirección de selecciones, la AUF tiene funcionarios institucionales (asistentes técnicos, preparadores físicos y entrenadores de goleros), independientes a los entrenadores de turno.

Los casos más notorios de funcionarios institucionales son los casos de Diego Pérez, Bordad, Estavillo, Ferro, todos campeones del mundo con la sub 20, que luego del alejamiento de Marcelo Broli de la AUF continuaron en actividad en el organigrama de selecciones y todos los colaboradores de los cuerpos técnicos de juveniles o de la mayor.

Así se despidió Ferrari de la selección uruguaya: "Gracias"

Esta fue la despedida de Ferrari en sus redes sociales:

"Para algunos podría ser un día triste, para mi un momento de tranquilidad y orgullo total de haber podido trabajar durante 4 años defendiendo a tu país.

Agradecido con cada uno de aquellos que formaron parte de una forma u otra a lo largo del recorrido…

Nombrarlos sería arriesgado por el temor a olvidarme de alguno…

Por eso, simplemente desde el “gracias” es mi forma de recordarlos.

Siempre Uruguay!

“Que ruede el destino…el viaje continúa“"

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Así quedaron conformados los cuerpos técnicos de las selecciones uruguayas

Selección mayor (hasta marzo 2027)

Entrenador: Diego Forlán

Asistente: Diego Pérez

Entrenador de goleros: a definir

Preparadores físicos: Diego Estavillo y Santiago Ferro

Selección sub 20 (hasta junio 2027 si clasifica al Mundial, sino culminan su contrato en febrero del año próximo)

Entrenador: Diego Forlán

Asistentes: Diego Pérez y Santiago Espasandín

Entrenador de goleros: Ignacio Bordad

Preparador físico: Marcos Mansulino

Selección sub 17 (hasta diciembre)

Entrenador: Ignacio González

Asistente: Álvaro Fernández

Entrenador de goleros: Santiago Morandi

Preparador físico: Juan Prieto

Selección sub 15 (hasta diciembre 2027)

Entrenador: Gustavo Bueno

Asistente: aún sin definir

Entrenador de goleros: Martín Ferrari

Preparador físico: Martín Valdez