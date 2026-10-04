Uruguay vs India: día, hora y dónde ver el tercer partido de Diego Forlán con la selección uruguaya

El partido entre Uruguay e India se juega este martes 6 de octubre a la hora 10.30 en el Estadio VYBK de Calcutal, y se podrá ver en vivo por AUF TV, DSports y los principales cables del país.

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¿Cuándo juegan Uruguay vs India? El encuentro amistoso correspondiente a la fecha FIFA de setiembre-octubre se disputará este martes 6 de octubre de 2026. Este partido representa la tercera prueba para la selección uruguaya en su actual gira por el continente asiático.

¿A qué hora juegan Uruguay vs India? El partido comenzará exactamente a la hora 10.30 de la mañana. Para quienes se encuentren en India, el encuentro iniciará a las 18.30 horas locales.

¿Dónde ver en vivo Uruguay vs India? Al ser un partido internacional de la selección uruguaya, la transmisión en vivo estará disponible a través de las siguientes señales y plataformas: