A Federico Valverde le alcanzó apenas media hora en cancha para transformar el trámite del partido, encender al público en Maldonado y acaparar los elogios de los principales medios deportivos de España. El mediocampista, quien portó el brazalete de capitán en la contundente goleada por 5-0 de la selección uruguaya dirigida por Diego Forlán frente a República Dominicana, fue la gran figura del cierre amistoso de la celeste antes de emprender su regreso a Europa.

El diario deportivo Marca, el más influyente de España, destacó la jerarquía del volante de Real Madrid bajo el título "Valverde redondea con un buen tanto la 'Manita' de la Uruguay de Forlán".

En su crónica, Marca subrayó la eficacia de Federico Valverde pese a los pocos minutos disputados: "Fede Valverde, con un buen disparo desde fuera del área, redondeó la 'Manita' que Uruguay le ha metido a República Dominicana en un amistoso en Maldonado en el que Fede jugó solo la última media hora siendo reservado por Forlán. Fede llega así a los 10 goles con la celeste".

Por su parte, el diario deportivo AS puso el foco en el cambio de ritmo que imprimió su ingreso y tituló directamente "Valverde cambia a Uruguay" , acompañando la bajada con una síntesis elocuente: "El centrocampista saltó a la cancha en el 62 con un resultado de 1-0 y el partido cambió con él. Cerró la goleada con un excelente disparo".

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En el desarrollo de la nota, el periódico madrileño remarcó que "Valverde solo necesitó la última media hora para cambiar el partido, a su selección y el ambiente de Maldonado. De una noche apática a una fiesta total con cuatro goles durante el tramo que disputó el centrocampista madridista".

Con la confianza por las nubes y el deber cumplido con la selección, Valverde ya emprendió viaje rumbo a Madrid para sumarse a los entrenamientos de Real Madrid.

El calendario no da tregua y este sábado lo espera un encuentro clave por LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu ante Celta de Vigo, un compromiso que tendrá además el atractivo especial de cruzarlo dentro del campo con Sebastián Cáceres, su compañero de batalla en la celeste.