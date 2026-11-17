En la antesala del cierre del año calendario de la selección uruguaya en Maldonado frente a República Dominicana, Gustavo Poyet analizó en profundidad el presente futbolístico e institucional de la celeste. En diálogo con DSports Lite, el exmediocampista y entrenador repasó la reciente victoria clásica en Buenos Aires por 2-1 ante Argentina, el inicio del nuevo proceso técnico y el desgaste que marcó el final del ciclo anterior.

Al desmenuzar el triunfo conseguido en La Bombonera, Poyet valoró la postura del equipo más allá del dominio territorial del rival. "Si uno analiza el partido ellos fueron un poquito mejor", admitió con sinceridad, aunque inmediatamente destacó la eficacia y el carácter charrúa: "Uruguay jugó cómo tiene que jugar para ganarle a Argentina".

Respecto al nombramiento de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya, confesó que la decisión tomó por sorpresa al ambiente futbolístico local. "No creo que haya sido fácil la elección, no por Diego en sí, sino porque lo teníamos afuera del radar de técnico", señaló.

Sin embargo, celebró este arranque auspicioso: "Me alegro muchísimo por Diego porque cuando a un amigo le toca una posibilidad de estas, uno se alegra el doble".

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Las críticas a Marcelo Bielsa

Gustavo Poyet también se detuvo en las secuelas que dejó el Mundial 2026 y el cierre de la etapa de Marcelo Bielsa.

Sobre el clima interno que atravesó el grupo en esa cita, sostuvo que "en Uruguay los líderes tuvieron inconvenientes en el Mundial" y advirtió que "el tema del negativismo recae mucho más sobre los líderes y no todos lo manejan de la misma manera".

En esa misma línea, resumió el motivo principal de la ruptura entre el cuerpo técnico saliente y el vestuario: "Bielsa no pudo conectar con los jugadores".

Finalmente, de cara al futuro inmediato de referentes cuestionados como Federico Valverde y Ronald Araujo, trazó una receta sencilla para que recuperen el respaldo del hincha: "Lo de Valverde y Araujo será cuestión que jueguen y sobre todo que les vaya bien".