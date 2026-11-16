La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer oficialmente este lunes l nuevo sistema de disputa para el Campeonato Sudamericano sub 20 de 2027, certamen que se llevará a cabo en Colombia entre el 22 de enero y el 7 de febrero y en el que la selección uruguaya será dirigida por Diego Forlán. El torneo, que repartirá cuatro boletos para el Mundial de la categoría en Azerbaiyán y Uzbekistán, deja atrás el histórico hexagonal final para dar paso a una curiosa fase de eliminación directa.

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A lo largo de 27 encuentros distribuidos en las ciudades de Medellín y Envigado, las 10 selecciones del continente comenzarán su camino divididas en dos series de cinco equipos, manteniendo en esta instancia inicial el habitual sistema de todos contra todos.

Sin embargo, la gran novedad radica en cómo se resolverán los pasajes mundialistas tras la fase de grupos.

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Un cambio bastante complejo

Los combinados que finalicen en el primer y segundo lugar de cada zona avanzarán directamente a las semifinales, donde se cruzarán de manera invertida.

Los que resulten ganadores de esos duelos no solo accederán a la gran final por el título continental, sino que asegurarán de inmediato los dos primeros cupos para la Copa del Mundo.

Por su parte, los perdedores de las semifinales tendrán una segunda oportunidad en una instancia de repesca denominada “clasificatorios”.

Allí se medirán a partido único frente a los vencedores del “preclasificatorio”, una fase previa que enfrentará a los terceros y cuartos de cada grupo. De esos dos cruces decisivos saldrán los últimos dos representantes sudamericanos para el Mundial.

Este particular reglamento abre escenarios llamativos: una selección que haya liderado su grupo puede quedarse con las manos vacías si pierde en semifinales y luego en la repesca.

En contrapartida, un equipo podría clasificar a la Copa del Mundo sin ganar un solo encuentro en los 90 minutos, ubicándose cuarto a base de empates y superando dos llaves de eliminación directa mediante definiciones por penales.

En este contexto, la selección uruguaya, bajo la conducción técnica de Diego Forlán, tendrá un exigente desafío en el Grupo B, donde deberá medirse ante Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia, mientras que el Grupo A estará conformado por Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú.

Así lo informó Conmebol: