El presidente de Conmebol Alejandro Domínguez recibió US$ 3,5 millones del grupo empresarial del CEO de Ueno Bank en los meses previos a la crisis, informan en Paraguay

El presidente de la Conmebol , Alejandro Domínguez , recibió alrededor de US$ 3,5 millones entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 del Grupo Vázquez, empresa comandada por el CEO de Ueno Bank Federico Miguel Vázquez , pocos meses antes de que el banco paraguayo fuera intervenido y sus activos congelados.

Según informó el medio paraguayo ABC en base a documentación a la que accedió, entre el 24 de diciembre de 2025 y el 20 de agosto de 2026 Domínguez recibió en su cuenta personal siete transferencias de la cuenta empresarial del Grupo Vázquez, todas a través de Ueno Bank.

En todos los casos, las transferencias tenían como motivo un "anticipo de comisiones futuras devengadas surgidas de las circunstancias descriptas en el contrato del 28 de octubre de 2025".

ABC conecta este pago a la intermediación de Domínguez para la llegada del OTP Bank de Hungría como accionista de Ueno a mediados de 2025. El banco europeo pagó 47 millones de dólares por una participación en la empresa, con una comisión del 7,5%, justamente unos US$ 3,5 millones . El presidente de OTP es Sandor Csanyi, quien además es presidente de la Federación Húngara de Fútbol y vicepresidente de la FIFA, como Domínguez.

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Las tres transferencias de 2026 despertaron sospechas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) paraguaya, por lo que desde Ueno se realizó una investigación interna. Esta se cerró con tres recibos firmados por el presidente de Conmebol, en los que confirmó que recibió las transferencias por el anticipo de comisiones del contrato, y marcó que los pagos liberaban al Grupo Vázquez de "obligaciones futuras".

Estas transferencias se dieron mientras el Banco Central de Paraguay ya investigaba al Grupo Vázquez y a Ueno, que tres meses después del último pago a Domínguez fue intervenido y dejó a más de tres millones de usuarios con sus ahorros congelados. Entre ellos está la propia Conmebol, que de acuerdo a EFE quedó con 14 millones de dólares atrapados en el banco.

Según supo Referí, en Conmebol entienden que esta situación refiere a negocios personales del presidente, no vinculados a la Confederación.

Federico Miguel Vázquez se entregó una semana atrás a las autoridades paraguayas y se encuentra detenido, y sus propiedades fueron allanadas por Fiscalía.