Ezequías Redín, el símbolo de Plaza Colonia: 340 partidos con empuje en las buenas y bancando en las malas

Ezequías Redín es parte de la mejor historia de Plaza Colonia . Llegó al club cuando tenía 15 años, debutó en Primera a los 17 y desde entonces fue testigo y protagonista de una transformación institucional y deportiva que llevó al equipo patablanca a ser protagonista del fútbol uruguayo. Este jueves levantará una nueva copa, la de campeón de Segunda División Profesional en lo que significa el cuarto ascenso en su carrera.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A los 31 años, Redín las vivió todas en Plaza. Ganó dos títulos en Primera, jugó dos finales de Campeonato Uruguayo, subió cuatro veces, pero también sufrió tres descensos.

El pasado viernes, la ratificación de un fallo que le sacó los puntos a Oriental y se los dio a Plaza Colonia , le dieron al patablanca el título en Segunda.

Con 340 partidos oficiales jugados con una sola camiseta en su carrera profesional, Redín tiene mucho para contar, más allá del perfil bajo que siempre ha cultivado. Desde aquella tarde de 2016 en la que le cometieron el penal que le permitió a Plaza Colonia dar la primera vuelta olímpica de la historia en el Campeón del Siglo , hasta el terreno que pudo comprar para construir su propia casa.

Miramar Misiones y La Luz ganaron en la última fecha de la Segunda división profesional y condenaron a Cerrito al descenso a la Divisional C

Plaza Colonia se coronó campeón de la Segunda división profesional este viernes y vuelve a Primera luego de solo un año en el ascenso

Pero también tiene un deseo pendiente: conocer el fútbol desde otro lugar, defendiendo a otro equipo.

"Soy el que tiene más partidos acá en el club en la era profesional. Es un orgullo tremendo. Plaza Colonia es mi segunda casa, un club al que aprendí a querer con el tiempo y todo lo que he vivido junto a compañeros, cuerpos técnicos y la gente del club. Pero también me gustaría poder ir a otro equipo a sumar lo que aprendí acá con los títulos que gané, ya sea acá en Uruguay o en el exterior", contó a Referí.

De una prueba a los 16 años a convertirse en emblema de Plaza Colonia

Finalista de la Copa AUF Uruguay 2025 Foto: @CopaAUFUruguay

Redín nació y creció en Colonia del Sacramento, pasó por Peñarol y Nacional en baby fútbol y a los 15 hizo una prueba en Plaza Colonia.

"Cuando era chico habré ido una vez sola al estadio a ver Plaza, creo que fue contra Peñarol", recordó.

"Plaza no tenía formativas y justo ese año (2011) iban a hacer pruebas. Fui y quedé. Desde ahí estoy en Plaza y nunca me fui", relató.

Dos años después de su llegada al club, y cuando tenía apenas 17, debutó en el primer equipo.

Fue el 1° de junio de 2013, con Fabián Charro como entrenador, en un encuentro frente a Sud América que terminó con derrota 3-0. Plaza jugaba entonces como local en Nueva Helvecia.

"Me gustó la posibilidad de empezar a hacer una carrera. Arranqué ahí y, bueno, pasaban los años y el amor con el club ya iba creciendo", expresó.

Su carrera también estuvo marcada por la versatilidad. Comenzó como volante central, jugó seis meses de zaguero y terminó consolidándose como lateral, una posición desde la que fue protagonista de algunas de las mayores alegrías del club.

El primer ascenso, seis goles y una broma de Yimmy Álvarez

La temporada 2014-2015 marcó el primer gran festejo de Redín con Plaza Colonia.

El equipo consiguió el ascenso a Primera División y el futbolista tuvo su mejor campaña goleadora, con seis tantos. Uno de ellos resultó decisivo: abrió el marcador en la victoria 2-0 contra Progreso, en Colonia, que aseguró el regreso del club a la máxima categoría.

"El gol más importante fue el de mi primer ascenso en 2015. Ahí metí un gol para abrir el marcador y logramos ascender", recordó.

De aquella temporada también conserva una anécdota particular de un partido contra Villa Española.

"Íbamos perdiendo 2-1 y terminamos ganando 3-2 con dos goles míos, jugando de lateral izquierdo. Al final, el juez se me acerca y me dice que me iba a llevar la pelota porque había hecho tres goles, porque me dio un gol en contra e hice dos", contó.

El árbitro era Yimmy Álvarez, que finalmente no le entregó ninguna pelota. "Me lo dijo a modo de broma", aclaró entre risas.

El penal que cambió la historia del Campeón del Siglo

En 2016, Plaza Colonia protagonizó una de las mayores sorpresas de este siglo en el fútbol uruguayo al conquistar el Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Eduardo Espinel se consagró campeón en el Campeón del Siglo, el estadio que Peñarol había inaugurado apenas unos meses antes.

Redín tuvo una participación decisiva en aquella jornada.

"Entré en los minutos finales y Hernán Novick me hizo el penal con el que Alejandro Villoldo definió el partido", recordó.

El triunfo quedó grabado en la memoria de los hinchas patablancas y convirtió a Plaza Colonia en el primer equipo que dio una vuelta olímpica en el nuevo escenario aurinegro. Además, fue el segundo club del interior en ganar un torneo oficial en la Asociación Uruguaya de Fútbol, tras el Apertura 2025 de Rocha FC.

"Acá siempre me lo recuerdan. Fue uno de los partidos más importantes por cómo se dio, porque fue en el Campeón del Siglo. Para un equipo del interior es inimaginable tener un campeonato de esos y más en el estadio de Peñarol", expresó.

Aquella temporada, Plaza también disputó la definición del Campeonato Uruguayo contra Peñarol, que había ganado el Apertura. El título terminó en manos de los aurinegros, que se impusieron en el alargue.

Cinco años después, Plaza Colonia volvió a hacer historia.

En 2021, nuevamente con Espinel como entrenador, ganó el Torneo Apertura y disputó otra definición del Campeonato Uruguayo contra Peñarol, esta vez con derrota por penales.

Redín considera que pudo disfrutar más aquel segundo título.

"Era un poco más grande. Cuando era más chico, no sabía mucho lo que pasaba. La verdad que son dos títulos muy importantes para el club y en lo personal también", afirmó.

Cuatro ascensos y el campeonato que más sufrió

Plaza Colonia campeón en 2024

La historia de Redín con Plaza Colonia también incluye tres descensos: 2017, 2023 y 2025.

Sin embargo, el equipo consiguió regresar inmediatamente a Primera en las tres oportunidades.

En 2018 logró el ascenso con Mario Szlafmyc como entrenador. En 2024 lo hizo bajo la conducción de Sebastián Díaz y en la presente temporada volvió a consagrarse campeón de Segunda División, dirigido por Juan Ignacio Ayaso.

"Lo bueno es que cada vez que bajamos solamente estuvimos un año en Segunda. Las tres veces que subimos, subimos rápido. Gracias a Dios pudimos conseguir el objetivo este año también", destacó.

La invocación a Dios no es solo una frase para el futbolista de Plaza Colonia.

Ezequías, que significa "Yahu es mi fortaleza" (Yahu es el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento), fue uno de los reyes de Judá en el siglo VIII AC.

Sus padres, creyentes y cristianos evangelistas, lo bautizaron con ese nombre y Ezequías siguió la tradición familiar: "Todos los domingos voy a la iglesia con mi esposa".

Plaza Colonia 2026: el equipo que "mejor juega"

De sus cuatro ascensos, Redín identifica uno como el más sufrido: el de 2024.

"Nunca estuvimos en zona de ascenso directo, pero en las últimas dos fechas pasamos a los primeros, Montevideo City Torque y Uruguay Montevideo. Ese campeonato fue muy duro", explicó.

El ascenso de esta temporada, en cambio, le dejó una sensación diferente.

"En el ascenso que mejor jugamos fue el de este año. Jugamos muy bien", aseguró.

También tuvo un significado especial en el plano familiar, porque lo consiguió compartiendo plantel con su hermano, Miqueas Redín.

Ezequías Redín y Miqueas Redín

"Este ascenso es muy bueno para el grupo, para el equipo también y, en lo personal, un ascenso más. Ya es el cuarto. Este tiene un sabor especial, al igual que el de 2024, porque estoy con mi hermano y pudimos lograr un ascenso juntos de nuevo", contó.

El cambio que introdujo Juan Ignacio Ayaso en Plaza Colonia

Redín destacó especialmente el trabajo de Juan Ignacio Ayaso, el entrenador argentino que llevó a Plaza Colonia a un nuevo ascenso.

Para el futbolista, el técnico consiguió modificar una característica histórica del equipo.

"Nacho es un entrenador muy bueno. Trajo un fútbol moderno al club, que en realidad no estaba acostumbrado a tener la pelota ni a ser protagonista. Nos demostró que sí se puede y hacerlo durante los 90 minutos", explicó.

Según Redín, Plaza pasó de ser un equipo acostumbrado a esperar al rival y aprovechar los espacios a uno capaz de asumir el protagonismo.

El cambio también tuvo consecuencias en su propio juego.

"Me convirtió en un lateral mucho más ofensivo porque es un técnico que nos hacía dominar gran parte de los partidos. Nosotros éramos más un equipo de respuesta", recalcó.

Entre los entrenadores que más lo marcaron durante su carrera, Redín también mencionó a Eduardo Espinel y Sebastián Díaz.

"Creo que Eduardo Espinel nos dejó muchas cosas, gran manejo de grupo, un equipo sólido al que era muy difícil ganarle. Con un técnico que jugué mucho fue con Sebastián Díaz y aprendí mucho también como jugador y como persona. Y Nacho también, porque fue el técnico que trajo un fútbol distinto a Plaza", destacó.

La transformación de Plaza Colonia: de las pruebas de juveniles a un complejo con cinco canchas

Ezequías Redín escapa de Rodrigo Rojo Leonardo Carreño

Cuando Redín llegó a Plaza Colonia, el club estaba lejos de contar con la estructura deportiva que tiene actualmente.

El futbolista fue testigo de la llegada de Carlos Manta y Roberto "Chiqui" García, impulsores de la transformación institucional que llevó al club a funcionar como sociedad anónima deportiva y a desarrollar una infraestructura que acompañó su crecimiento.

"Desde que vinieron, la verdad, han hecho las cosas muy bien. Hoy en día hay muy buena infraestructura acá. Hay tremendo complejo. Están permanentemente en obra", valoró.

El complejo deportivo está ubicado a unos 10 kilómetros del Parque Prandi, donde Plaza disputa sus partidos como local, y cuenta con cinco canchas, una de ellas de césped sintético.

Además, este año se completó un edificio de dos pisos, construido entre los campos de entrenamiento.

"Hay de todo: vestuarios nuevos, comedores, oficinas y un salón de clases donde los chicos pueden estudiar", describió.

El sueño cumplido de la casa propia

"Hoy en día estamos viviendo acá en Colonia con mi esposa. Pudimos comprar un terreno y hacer la casa", relató.

Es uno de los frutos más importantes que le dejó una carrera desarrollada íntegramente en Plaza Colonia, lejos de los grandes contratos del fútbol internacional, pero con la continuidad necesaria para lograr ese sueño personal.

Los 340 partidos, una sola camiseta y las ganas de salir

Redín acumula 340 partidos con Plaza Colonia y es el futbolista con más presencias en la era profesional del club.

Un caso similar fue el de Gonzalo Aguilar, también lateral derecho de Racing que jugó 317 partidos en Racing con el que este año se proclamó campeón del Torneo Apertura, como ayudante técnico.

Uno que, por ahora, lo supera es Juan Álvez que disputó 393 partidos en Fénix, aunque en su caso también pasó por otros clubes como Wanderers, Peñarol y Liverpool.

"Pienso que con el tiempo lo voy a ir a valorar más. Es un orgullo tremendo", afirmó.

Sin embargo, después de tantos años en Colonia, el lateral reconoce que le gustaría vivir una experiencia diferente.

"Ahora siento que estoy más maduro. Me casé hace poco y tenemos ganas de poder salir a jugar al exterior. Si nos sirve alguna oferta, arrancamos", señaló.

Su contrato con Plaza Colonia vence el 31 de diciembre y, por el momento no mantuvo conversaciones para extenderlo.

Después de más de una década, dos títulos en Primera División, cuatro ascensos y 340 partidos, Ezequías Redín es un símbolo de Plaza Colonia, un jugador querido por su gente y un ejemplo de constancia, adhesión y liderazgo para las venideras generaciones.

Su equipo soñado de Plaza Colonia

A pedido de Referí, Redín armó un equipo de Plaza Colonia con los 10 compañeros más talentos que tuvo por puesto: Santiago Mele, Horacio Salaberry, Carlos "Paco" Rodríguez, Facundo Kidd; Leonai Souza, Matías Caseras, Pablo García; Cecilio Waterman, Germán Rivero y Diogo De Oliveira.