Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 12 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 12 de noviembre una jornada cálida en todo el país, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 27 °C y los 32 °C , según la región.

El organismo prevé precipitaciones aisladas en el norte , donde también existe una baja probabilidad de tormentas durante la mañana. En el este , en tanto, hay una baja probabilidad de lluvias en las primeras horas del día.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una jornada con nubosidad variable y una máxima de 27 °C , mientras que en el oeste los termómetros podrían alcanzar los 31 °C.

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En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C .

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del sector norte al sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

Para la tarde y la noche se espera un cielo nuboso, con períodos de algo nuboso. Los vientos serán del este, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Pronóstico para el este

En el este del país, las temperaturas se ubicarán entre los 14 °C y los 28 °C.

La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. También se esperan nieblas y neblinas.

Los vientos serán del este, de entre 10 y 20 km/h, con períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad, con períodos de cielo algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del este y sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste

En el oeste, Inumet anuncia una mínima de 16 °C y una máxima de 31 °C.

Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del este, de entre 10 y 20 km/h.

Para la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con períodos de cielo cubierto. Los vientos soplarán del este, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Lluvias y posibles tormentas para el norte: lluvias y posibles tormentas

El norte del país registrará las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 17 °C y una máxima de 32 °C.

Durante la mañana, el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto. Inumet prevé precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, además de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán del este, de entre 10 y 20 km/h, con períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.

Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de cubierto y precipitaciones aisladas. Los vientos serán del este y sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.