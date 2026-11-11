Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 12 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 12 de noviembre una jornada cálida en todo el país, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 27 °C y los 32 °C, según la región.
El organismo prevé precipitaciones aisladas en el norte, donde también existe una baja probabilidad de tormentas durante la mañana. En el este, en tanto, hay una baja probabilidad de lluvias en las primeras horas del día.
En Montevideo y el área metropolitana se espera una jornada con nubosidad variable y una máxima de 27 °C, mientras que en el oeste los termómetros podrían alcanzar los 31 °C.
Pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C.
Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del sector norte al sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.
Para la tarde y la noche se espera un cielo nuboso, con períodos de algo nuboso. Los vientos serán del este, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Pronóstico para el este
En el este del país, las temperaturas se ubicarán entre los 14 °C y los 28 °C.
La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. También se esperan nieblas y neblinas.
Los vientos serán del este, de entre 10 y 20 km/h, con períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.
Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad, con períodos de cielo algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del este y sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
Pronóstico de Inumet para el oeste
En el oeste, Inumet anuncia una mínima de 16 °C y una máxima de 31 °C.
Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del este, de entre 10 y 20 km/h.
Para la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con períodos de cielo cubierto. Los vientos soplarán del este, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.
Lluvias y posibles tormentas para el norte: lluvias y posibles tormentas
El norte del país registrará las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 17 °C y una máxima de 32 °C.
Durante la mañana, el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto. Inumet prevé precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, además de neblinas y bancos de niebla.
Los vientos soplarán del este, de entre 10 y 20 km/h, con períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.
Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de cubierto y precipitaciones aisladas. Los vientos serán del este y sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.