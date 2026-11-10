Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 10 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este martes 10 de noviembre una jornada que comenzará con cielo claro y algo nuboso en todo el país, pero que tendrá un aumento de nubosidad hacia la tarde y noche, con lluvias y tormentas en algunas regiones .

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Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 °C y los 29 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 9 °C y los 13 °C.

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una mañana con cielo claro y algo nuboso, acompañada de vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.

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Para la tarde y noche se espera un aumento de nubosidad, con vientos del noreste y norte de entre 10 y 20 km/h y períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.

La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 27 °C.

El pronóstico de Inumet para el este del país

En el este, la jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso, aunque estará ventoso en las zonas costeras. Los vientos soplarán del noreste a velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y noche aumentará la nubosidad y se intensificará el viento, con velocidades de entre 10 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la costa.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C de mínima y los 26 °C de máxima.

Lluvias aisladas y baja probabilidad de tormentas en el oeste

En el oeste del país, la mañana estará marcada por cielo claro y algo nuboso, con vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.

Sin embargo, las condiciones desmejorarán hacia la tarde y noche, cuando se prevé un aumento de nubosidad, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas.

La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima llegará a los 28 °C.

Tormentas durante la noche en el norte

El norte del país registrará la temperatura máxima más alta de la jornada, con 29 °C, mientras que la mínima será de 9 °C.

La mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso y vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche, Inumet anuncia un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con aumento de nubosidad y precipitaciones y tormentas durante la noche.

Los vientos se mantendrán del noreste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.