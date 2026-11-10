Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 10 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 10 de noviembre una jornada que comenzará con cielo claro y algo nuboso en todo el país, pero que tendrá un aumento de nubosidad hacia la tarde y noche, con lluvias y tormentas en algunas regiones.
Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 °C y los 29 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 9 °C y los 13 °C.
¿Cómo estará el tiempo en Montevideo y el área metropolitana?
En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana con cielo claro y algo nuboso, acompañada de vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y noche se espera un aumento de nubosidad, con vientos del noreste y norte de entre 10 y 20 km/h y períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.
La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 27 °C.
El pronóstico de Inumet para el este del país
En el este, la jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso, aunque estará ventoso en las zonas costeras. Los vientos soplarán del noreste a velocidades de entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y noche aumentará la nubosidad y se intensificará el viento, con velocidades de entre 10 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la costa.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C de mínima y los 26 °C de máxima.
Lluvias aisladas y baja probabilidad de tormentas en el oeste
En el oeste del país, la mañana estará marcada por cielo claro y algo nuboso, con vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.
Sin embargo, las condiciones desmejorarán hacia la tarde y noche, cuando se prevé un aumento de nubosidad, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas.
La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima llegará a los 28 °C.
Tormentas durante la noche en el norte
El norte del país registrará la temperatura máxima más alta de la jornada, con 29 °C, mientras que la mínima será de 9 °C.
La mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso y vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y noche, Inumet anuncia un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con aumento de nubosidad y precipitaciones y tormentas durante la noche.
Los vientos se mantendrán del noreste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.