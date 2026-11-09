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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 9 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una jornada con cielo claro y algo nuboso en todo el territorio, con temperaturas máximas de hasta 25 °C

9 de noviembre de 2026 7:28 hs
Se espera un día soleado en Montevideo

Se espera un día soleado en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 9 de noviembre una jornada de tiempo estable en todo Uruguay, con cielo claro y algo nuboso, temperaturas mínimas de entre 5 °C y 8 °C y máximas que alcanzarán los 25 °C en algunas regiones del país.

Según el organismo, el comienzo de la semana estará marcado por una mañana fresca, seguida de un aumento de las temperaturas durante la tarde. No se anuncian precipitaciones para ninguna de las regiones.

Pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 22 °C.

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Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del sector norte de entre 10 y 20 km/h, que luego pasarán a ser variables de hasta 10 km/h.

Hacia la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones del cielo, aunque el viento rotará hacia el este y noreste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h.

Cómo estará el tiempo en el este del país

En el este del territorio, la temperatura mínima será de 5 °C, la más baja prevista para este lunes, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C.

La mañana estará marcada por cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y presencia de nieblas y neblinas.

Durante la tarde y la noche persistirán los períodos nubosos, con vientos del noreste y este de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Pronóstico para el oeste de Uruguay

En el oeste del país, Inumet anuncia una mínima de 7 °C y una máxima de 25 °C, una de las temperaturas más altas previstas para la jornada.

El cielo permanecerá claro y algo nuboso tanto durante la mañana como en la tarde y noche.

Los vientos soplarán inicialmente del noreste y norte, con velocidades de entre 10 y 20 km/h, mientras que en la segunda mitad del día serán del noreste y podrán alcanzar los 40 km/h.

Qué se espera para el norte del país

Para el norte de Uruguay, el organismo meteorológico pronostica temperaturas de entre 7 °C y 25 °C.

La jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso y vientos del este al noreste de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche se mantendrán las condiciones de nubosidad, con vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

De esta manera, el lunes tendrá un inicio fresco en buena parte del territorio, pero con temperaturas más templadas durante la tarde y sin lluvias previstas.

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