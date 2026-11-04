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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 5 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una jornada con temperaturas máximas de entre 22 °C y 26 °C, cielos mayormente despejados y probabilidad de precipitaciones escasas en el este del país

4 de noviembre de 2026 21:00 hs
Se espera un día soleado en Montevideo
Se espera un día soleado en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este jueves 5 de noviembre una jornada con tiempo mayormente estable en Uruguay, temperaturas agradables y cielos claros o algo nubosos en buena parte del territorio.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 °C en Montevideo y el área metropolitana y los 26 °C en el norte del país.

La principal excepción será el este, donde Inumet prevé probables precipitaciones escasas durante la mañana, además de neblinas y bancos de niebla.

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Pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet anuncia una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 22 °C.

Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, condiciones que se mantendrán durante la tarde y la noche.

Los vientos soplarán del suroeste y oeste a velocidades de entre 10 y 30 km/h durante la mañana, mientras que hacia la tarde y noche rotarán del oeste al noroeste, con la misma intensidad.

Pronóstico de Inumet para el este del país

En el este, las temperaturas estarán comprendidas entre los 11 °C de mínima y los 24 °C de máxima.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones escasas. También se esperan neblinas y bancos de niebla.

Durante la tarde y la noche mejorarán las condiciones, con cielo claro y algo nuboso, aunque persistirán períodos de nubosidad y la posibilidad de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán del suroeste y luego rotarán hacia el sector norte, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste del país

En el oeste, Inumet prevé una mínima de 11 °C y una máxima de 25 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con presencia de neblinas. Durante la tarde y la noche se mantendrán las condiciones de cielo claro y algo nuboso.

Los vientos serán del suroeste, de entre 10 y 30 km/h, y posteriormente rotarán hacia el noreste, con períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.

Pronóstico de Inumet para el norte del país

El norte registrará la temperatura máxima más elevada del país, con 26 °C, mientras que la mínima será de 13 °C.

Durante la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla.

Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso.

Los vientos soplarán inicialmente del sector sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h, y rotarán hacia el este y noreste durante la segunda mitad de la jornada.

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