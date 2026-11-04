Diputados aprobó prohibición de fumar tabaco y marihuana en plazas, parques y espacios deportivos para menores

La Cámara de Representantes aprobó este martes un proyecto de ley que prohíbe fumar o mantener encendidos productos de tabaco en espacios abiertos destinados a actividades recreativas o deportivas para menores de edad , como plazas y parques. La iniciativa, que también comprende el consumo de marihuana , pasará ahora al Senado.

El proyecto busca garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de espacios libres de humo y evitar su exposición a sustancias nocivas para la salud.

El texto consta de un artículo único que incorpora una nueva prohibición al artículo 3 de la ley 18.256 , que regula el control del tabaquismo en Uruguay desde 2008.

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La medida alcanza a espacios abiertos, tanto públicos como privados, destinados a actividades recreativas o deportivas para menores de edad , entre ellos plazas, parques y otros lugares de características similares que serán definidos por la reglamentación.

La prohibición también comprende el consumo de marihuana, dado que la ley 19.172, que regula el mercado de cannabis desde 2013, establece que las restricciones previstas en la normativa antitabaco se aplican también a quienes fuman esa sustancia.

Las intendencias deberán colocar carteles de prohibido fumar

En el caso de las plazas públicas, las intendencias serán las responsables de hacer cumplir la prohibición y deberán instalar cartelería que informe sobre las nuevas restricciones.

Los carteles deberán estar escritos en español, podrán incluir imágenes y tendrán que incorporar la leyenda: "Prohibido fumar, ambiente 100% libre de humo".

La iniciativa surgió de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, donde fue aprobada por unanimidad tras unificar dos proyectos similares: uno presentado por el diputado Álvaro Dastugue y otro impulsado por Silvana Pérez Bonavita y Fernando Pérez Braggio.

Durante el debate parlamentario, el diputado Andrés Grezzi explicó que el objetivo es garantizar el derecho fundamental a la salud, consagrado en la Constitución de la República, y evitar que los menores estén expuestos a ambientes contaminados.

En ese sentido, destacó que se busca que plazas, parques y otros espacios recreativos queden libres de humo de tabaco, nicotina y marihuana.

Los argumentos detrás de la prohibición de fumar en plazas y parques

En la exposición de motivos, los legisladores sostienen que fumar en espacios públicos destinados a la recreación se ha convertido en una práctica habitual en Uruguay.

"Somos testigos de una práctica que se ha naturalizado como correcta, donde personas concurren a las plazas o parques públicos de todo el país para fumar tabaco o marihuana", señala el documento.

Para fundamentar la iniciativa, los autores citan un informe de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer que advierte sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano.

Según el documento citado, en el humo del tabaco se han identificado más de 4.000 sustancias, de las cuales unas 50 son cancerígenas, entre ellas el arsénico, el monóxido de carbono y el cianuro.

La exposición de motivos también señala que el 85% del humo se desprende del extremo encendido del cigarrillo entre una pitada y otra, y que contiene concentraciones elevadas de determinadas sustancias tóxicas.

En cuanto al cannabis, el proyecto recoge investigaciones científicas que advierten sobre la presencia de sustancias cancerígenas en el humo de segunda mano y sus posibles efectos sobre la salud respiratoria.

Uno de los estudios citados encontró mayores tasas de infecciones respiratorias virales en niños cuyos cuidadores fumaban marihuana.

"Este proyecto de ley busca que todos los espacios abiertos, públicos o privados con destino a actividades recreativas o deportivas para menores de edad estén libres de humo de tabaco, nicotina y marihuana", concluye la exposición de motivos.

Durante el tratamiento en Diputados intervinieron Silvana Pérez Bonavita, Agustín Mazzini, Fernando Pérez Braggio, Álvaro Dastugue, Federico Preve y Fermín Farinha. Posteriormente, Juan Pablo Delgado y Pérez Braggio fundamentaron sus votos.

El proyecto todavía no es ley, ya que deberá ser considerado y aprobado por la Cámara de Senadores antes de completar su trámite parlamentario.