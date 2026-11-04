Un policía y un adolescente de 14 años resultaron baleados durante confuso procedimiento que involucró el ataque de un pitbull en El Pinar

Un policía y un adolescente de 14 años resultaron heridos de bala durante un procedimiento policial ocurrido en la noche del lunes 2 de noviembre en El Pinar , departamento de Canelones .

Según informó la Jefatura de Policía del departamento canario, el incidente ocurrió en las inmediaciones de las calles Ciudad de La Paz y Eduardo Pérez , cuando efectivos de la Seccional 27 realizaban un patrullaje preventivo e intentaron interceptar una motocicleta que circulaba de manera irregular.

Los ocupantes del vehículo no acataron la voz de alto de los policías, por lo que se inició un seguimiento que terminó en el acceso a una vivienda de la zona.

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De acuerdo con la versión policial, en ese momento se produjo una situación confusa cuando un hombre salió del inmueble acompañado de un perro de raza pitbull.

El animal atacó a uno de los efectivos, quien extrajo su arma de reglamento para repeler la agresión. En esas circunstancias se produjeron disparos que provocaron heridas al propio funcionario.

Momentos después, los policías constataron que un adolescente de 14 años también había resultado herido de bala durante el incidente. Ambos fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales.

El efectivo policial sufrió una mordedura en la pierna derecha, que requirió 12 puntos de sutura, y una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pierna izquierda. Permanece internado en observación médica.

Por su parte, el adolescente recibió disparos en el abdomen y en un brazo, por lo que fue trasladado al Hospital Pereira Rossell, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Fiscalía investiga cómo se produjeron los disparos

La Fiscalía Letrada competente dispuso una serie de actuaciones para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar cómo se produjeron los disparos que hirieron al policía y al menor de edad.

Entre las medidas ordenadas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, la identificación de testigos y la realización de peritajes balísticos.

También se dispuso la intervención de Policía Científica para analizar la escena del hecho y reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Por el momento, las autoridades no han determinado públicamente el origen de los disparos que hirieron al adolescente ni las circunstancias precisas en las que el funcionario policial recibió el impacto de bala.