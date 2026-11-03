Escándalo en Paraguay: cierra un banco que tenía fondos estatales y 3 millones de clientes

Un escándalo sacude el mundo financiero de Paraguay . El Banco Central resolvió el cierre del Ueno Bank por tener bajo nivel de solvencia y eso desencadenó el congelamiento de fondos del Estado y de las cuentas de 3 millones de clientes.

El directorio del Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank , tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% mínimo requerido. La resolución del organismo del 2 de noviembre señaló que la Superintendencia de Bancos dispondrá la designación de interventores para verificar la situación patrimonial. “Los interventores tendrán como prioridad preservar los activos de la entidad y ejecutar, dentro de sus atribuciones legales, las acciones necesarias para asegurar el desarrollo ordenado del procedimiento de resolución” , dijo el texto.

Añadió que el compromiso institucional es actuar con firmeza y responsabilidad para proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera.

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El BCP resaltó que la situación del Ueno Bank se trata de un caso puntual, que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo .

Este martes, el organismo explicó el alcance de la medida. “Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, informó Liana Caballero, directora del central paraguayo.

El medio argentino Infobae informó por la tarde que el banco era depositario de fondos públicos. El congelamiento alcanzó cerca de US$ 380 millones del Instituto de Previsión Social (con depósitos de 32.000 jubilados), capital de la Administración Nacional de Energía (ANDE) y de la represa de Itaipú. Además de los fondos públicos, la institución financiera manejaba cuentas de aproximadamente 3 millones de clientes.

Con el escándalo ya instalado, el presidente paraguayo Santiago Peña comunicó en su cuenta de X que había solicitado la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo. “El Banco Central debe informar a toda la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados. Este es un caso particular y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y privilegios”, escribió.

Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay.



Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 3, 2026

El presidente agregó que había acordado con los presidentes de las dos cámaras del congreso el tratamiento de una ley para autorizar la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un mecanismo previsto para proteger a ahorristas impactados por el cierre de una institución financiera. Según el BCP, ese fondo garantiza los depósitos hasta un límite de 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 228.300.000 de guaraníes (US$ 38.250).

Poco tiempo después, Carvallo presentó la renuncia en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, según informó el medio paraguayo 5 Días.

También el martes, en medio de una jornada convulsionada, un equipo de fiscales ordenó la detención de directivos del Ueno Bank y a media tarde dos ya habían sido detenidos.

Antes que saltara el escándalo, Ueno Bank trató de relativizar la sitaución. En un comunicado difundido el lunes señaló que continuaba operando con plena normailidad y prestando sus servicios habituales a sus clientes.

"Rechazamos la difusión de informaciones no verificadas que pueden generar alarma injustificada entre los depositantes y afectar la confianza en el sistema financiero", dijo el banco. Horas más tarde, el BCP dispuso el cese de sus actividades.