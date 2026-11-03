Quién es Jesús Owono, el arquero que causó la muerte de Jesús de Miguel de Tenerife, y cómo se expresó en sus redes sociales

El arquero Jesús Lázaro Owono Ngua , futbolista de FC Andorra y golero de la selección de Guinea Ecuatorial, quedó en el centro de la atención del fútbol español tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel , delantero del Tenerife de 30 años, quien murió este martes después de sufrir un fuerte golpe durante un partido de la Segunda División de España.

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El incidente ocurrió el lunes, cuando ambos futbolistas protagonizaron un choque en una acción de juego que terminó con De Miguel hospitalizado. El delantero permaneció internado en cuidados intensivos, pero finalmente falleció .

La noticia provocó una profunda conmoción en el fútbol español y puso el foco sobre Owono, el arquero que participó de la jugada.

Según informó el diario español AS, el golero se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido. Desde su entorno aseguraron que nunca existió intención de lastimar al rival y definieron lo sucedido como "una desgracia" .

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Quienes conocen al futbolista lo describen como una persona "cariñosa, sensata y noble", mientras que Andorra le brindó su respaldo en medio de la difícil situación.

Sin embrago, en las redes sociales se ha generado una especie de linchamiento mediático con el golero.

Su acción fue sin dudas muy peligrosa, corrió un largo tramo, saltó, se impulsó en velocidad y utilizó su rodilla para ir al choque con un rival que giraba, desprevenido, en busca de la pelota.

Los goleros suelen usar la rodilla, pero lo hacen en el área, para tomar impulso, ganar altura y también protegerse de las cargas evitando ser chocados y caer peligrosamente, y también para prevenir golpes en los intercostales.

Owono se excedió claramente en el comportamiento y se dio vuelta marchando a vestuarios cuando vio venir al juez, que lo expulsó en el acto.

Cuando advirtió por los gritos de los jugadores que la situación del rival era complicada volvió sobre sus pasos y se preocupó por la situación. Un futbolista, fuera de sí, puede lastimar intencionadamente a un rival, pero jamás puede calcular asestarle a un colega de profesión un golpe mortal.

De Guinea Ecuatorial al País Vasco: la historia de Jesús Owono

Owono nació el 1° de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y su historia está marcada por la emigración de su familia a España.

Durante su infancia se trasladó a San Sebastián, en el País Vasco, donde comenzó una nueva vida junto a sus padres. Su madre ya se encontraba trabajando en España y la reunificación familiar fue uno de los motivos de su llegada al país europeo.

En la ciudad vasca se integró rápidamente, aprendió euskera y comenzó a desarrollar su pasión por el fútbol.

Su primera experiencia futbolística fue en Antiguoko Kirol Elkartea, una institución reconocida por su trabajo en las divisiones formativas y por la que pasaron varios futbolistas que posteriormente llegaron al profesionalismo.

Sus condiciones como arquero llamaron la atención de Real Sociedad, que lo incorporó a sus categorías inferiores cuando tenía 12 años.

Después de cuatro temporadas en el club donostiarra, se trasladó al Deportivo Alavés, donde completó parte de su formación juvenil y comenzó a acercarse al fútbol profesional.

Su debut en Primera División y la llegada al Andorra

El 2 de enero de 2022, con apenas 20 años, Owono cumplió uno de sus grandes objetivos: debutó en la Primera División española con Deportivo Alavés.

La particularidad de aquel estreno fue que se produjo frente a Real Sociedad, precisamente uno de los clubes en los que se había formado.

Durante su etapa en el Alavés disputó 20 partidos oficiales, repartidos entre Primera División, Segunda División y Copa del Rey.

En 2025 comenzó una nueva etapa en FC Andorra, inicialmente a préstamo. Posteriormente, el conjunto andorrano apostó por su continuidad y lo incorporó con un contrato de dos temporadas y la posibilidad de extenderlo por otras dos.

En las últimas jornadas había conseguido afianzarse en el arco del equipo dirigido por Carles Manso, hasta convertirse en una de las principales opciones para ocupar la titularidad.

Fanático de Marvel, los videojuegos y Beethoven: la vida de Owono fuera del fútbol

Más allá de su carrera deportiva, Owono mostró en distintas entrevistas una faceta alejada de la imagen tradicional de un futbolista profesional.

Una de sus grandes pasiones es el universo de Marvel, especialmente personajes como Venom y Thanos, de los que colecciona figuras.

También habló de su relación con la música y reveló una particular costumbre: escuchar composiciones clásicas cuando necesita concentrarse.

"Cuando tengo que estudiar, me pongo ahí mis temas de Beethoven", contó el futbolista.

Aunque también disfruta del afrobeat, la música clásica ocupa un lugar especial en sus momentos de estudio.

Otra de sus aficiones son los videojuegos, especialmente EA Sports FC, al que dedica parte de su tiempo libre.

Owono también participó de contenidos junto al reconocido creador español TheGrefg y su grupo, el Escuadrón Salchichón. En uno de esos videos protagonizó una competencia de penales en la que los participantes intentaban convertirle goles a un arquero profesional.

El papel de su familia y su vínculo con la religión

La familia ocupa un lugar central en la historia personal del arquero.

Sus padres fueron fundamentales durante sus primeros años en España y acompañaron su desarrollo deportivo desde las categorías juveniles hasta su llegada al profesionalismo.

"Juego a fútbol por mi familia", expresó Owono en una entrevista, al recordar los sacrificios realizados por sus padres para que pudiera construir su carrera.

Otro aspecto de su vida personal es su vínculo con la religión.

Según publicó As, el futbolista es seguidor del Antiguo Testamento y uno de sus pasajes preferidos es Eclesiastés 3:1-8, que reflexiona sobre los distintos momentos de la vida y la existencia de un tiempo para cada acontecimiento.

Su carrera con Guinea Ecuatorial y la Copa Africana de Naciones

Aunque desarrolló prácticamente toda su carrera futbolística en España, Owono mantiene un fuerte vínculo con Guinea Ecuatorial, país al que representa internacionalmente.

Su primera convocatoria a la selección absoluta llegó en setiembre de 2018, cuando tenía apenas 17 años.

El 25 de marzo de 2019 debutó oficialmente con su selección en un amistoso frente a Arabia Saudita, que terminó con derrota por 3-2.

Posteriormente participó en la Copa Africana de Naciones, una de las principales competiciones de selecciones del continente.

El difícil momento de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

La muerte del delantero del Tenerife dejó al arquero del Andorra en una situación personal y deportiva especialmente delicada.

A sus 25 años, el arquero que había conseguido consolidarse en el fútbol profesional español y representar internacionalmente a su país atraviesa ahora uno de los episodios más difíciles de su trayectoria.

La tragedia puso su nombre en el centro de la actualidad deportiva por un motivo completamente ajeno a los logros que había construido desde sus primeros años en San Sebastián.

Diversos medios han publicado fotos que tenía en sus redes sociales.

Sin embrago, este martes, tiene una sola publicación: una foto suya, en blanco y negro, con el brazo tapándose el rostro, que es la que ilustra esta nota. La foto no tiene texto.

La mayoría de los comentarios lo llaman de "killer" (asesino), le reprochan la acción, le piden que se retire o le desean que vaya a la cárcel, mientras que unos pocos se compadecen de su situación calificándola como accidente.

Además, en una historia de Instagram publicó la misma fotografía con dos emojis: un corazón roto y unas manos pidiendo perdón.