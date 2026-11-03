Quién era Jesús de Miguel, el goleador del ascenso español que murió luego de sufrir un fuerte choque en el partido entre Tenerife y Andorra

Jesús de Miguel Alameda , el delantero español de 30 años que falleció este martes tras el golpe que sufrió con un contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra Andorra, un respetado goleador de las divisiones inferiores del fútbol español.

El atacante llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano europeo de 2025 procedente de Castellón, ayudando al club canario a subir a la Segunda División.

Nacido en Madrid el 21 de setiembre de 1996, jugaba de delantero centro, destacándose por su perfil zurdo y su 1.89 metro de altura.

De Miguel era padre de una niña, Carla, nacida en 2025, y aficionado de Real Madrid.

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Apodado “Demi”, hizo casi toda su carrera en el fútbol del ascenso español pasando por las categorías Tercera, Segunda B/Primera Federación y Segunda División, con más de 50 goles y varios ascensos.

Hizo formativas en las categorías inferiores de Lugo Fuenlabrada y Leganés B, en el que debutó en 2015.

Jesús de Miguel en un partido de Tenerife ante Sabadell Foto: CESabadell

Luego, pasó por Lugo Fuenlabrada, Internacional de Madrid, donde logró ascender, Unión Adarve, Navalcarnero, con otro ascenso, y Unionistas de Salamanca.

En enero 2023 fue fichado por Castellón donde fue figura, máximo goleador del Grupo II de Primera Federación en 2023/24 con 16 goles, y clave para subir a Segunda División, para luego tener su debut profesional en agosto de 2024. En ese club fue compañero del uruguayo Giovanni Zarfino, ex Danubio.

El año pasado Tenerife lo fichó para la temporada 2025/26, con un contrato por tres años, y marcó 11 goles para el título de Primera Federación y al ascenso a Segunda.

La muerte de Jesús de Miguel

El delantero murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra Andorra.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento" a las 08:00 (hora de España) de De Miguel, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono.

Jesús De Miguel

El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra, donde estaba jugando el uruguayo Lautaro De León, autor de uno de los goles del encuentro.

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.

El árbitro reflejó en el acta que Owono, al que expulsó, había impactado con la pierna en alto en De Miguel.

El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias.

Jesús de Miguel en Tenerife

Según la prensa española, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe, de la que pudo ser reanimado.

El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado.

En un principio, se había informado de que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había "empeorado neurológicamente".

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro.

"Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", añadió el club canario.

Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento, los mensajes de pésame se han sucedido, de parte de clubes españoles e internacionales, federaciones y futbolistas.