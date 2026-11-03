El golpe de Jesús Owono que le causó la muerte a Jesús de Miguel; el hecho que impacta a España y al fútbol mundial

El fútbol en España vivió este lunes uno de sus capítulos más dramáticos durante el cierre del partido entre Tenerife y Andorra por LaLiga 2, la Segunda División española: un golpe del arquero Jesús Owono sobre Jesús de Miguel, que terminó en la muerte del delantero.

Se disputaba el minuto 90+7 en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, con el marcador igualado 2-2, cuando una acción dividida paralizó los corazones de todos los presentes: el delantero local Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio sobre el césped tras recibir un durísimo impacto del arquero rival en el pecho, que derivó en su muerte horas después.

El arquero de Andorra, Jesús Owono, salió a cortar la maniobra a toda velocidad, pero en lugar de conectar la pelota golpeó con violencia su rodilla contra el tórax del atacante. El impacto fue seco y fulminante: De Miguel se desplomó de inmediato e inconsciente sobre el campo.

Ante los desesperados gestos de compañeros y rivales que pedían auxilio, los servicios médicos ingresaron rápidamente para auxiliar a Jesús de Miguel.

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Mientras el árbitro Pérez Hernández le mostraba la tarjeta roja a Owono, los profesionales de la salud debieron realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 5 minutos en medio de un silencio absoluto en las tribunas.

El encuentro quedó suspendido de inmediato a falta de 2 minutos de tiempo añadido. De Miguel fue trasladado de urgencia con soporte vital al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Empeoramiento

En un principio, se había informado de que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había "empeorado neurológicamente".

Finalmente, en la mañana del martes se anunció su muerte.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro.

"Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", añadió el club canario.

"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", concluye la nota del conjunto tinerfeño.