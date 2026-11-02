Con suspendidos y suplentes, Daniel Carreño prepara el equipo de Nacional para visitar a Ferro Carril de Salto en Paysandú por Copa AUF Uruguay esta semana

Sin descanso luego del vibrante triunfo ante Danubio de este domingo, el plantel de Nacional vuelve a entrenar este lunes por la mañana en la Ciudad Deportivo Los Céspedes para preparar el partido ante Ferro Carril de Salto de esta semana por octavos de final de la Copa AUF Uruguay .

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Será a partido único con penales en caso de igualdad en los 90 minutos.

La Copa AUF Uruguay 2026 otorga al campeón el pase a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 4.

Nacional visitará a Ferro Carril de Salto por la Copa AUF Uruguay este miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas .

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Pese a que su rival es salteño, el partido se jugará en el Estadio Artigas de Paysandú, por no estar habilitado el Ernesto Dickinson.

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Nacional entrena y viaja el martes

El plantel tricolor entrenará en Los Céspedes este lunes y martes, día en el que tras la práctica viajarán rumbo a Paysandú para llegar y concentrar de cara al encuentro del miércoles.

Tras el juego de Copa AUF Uruguay, el próximo fin de semana no habrá fútbol por la visita del papa León XIV.

Las opciones que maneja Carreño

El entrenador Daniel Carreño deberá armar el plantel, que se supone que sea con un perfil alternativo y sin algunas de sus principales figuras que jugaron este domingo.

Se espera que jugadores como Maximiliano Gómez y Sebastián Coates no viajen a Paysandú.

El DT deberá definir también qué hace con Lucas Rodríguez y Francisco Calvo, si los lleva o no, quienes llegaron a cinco amarillas y están suspendidos para el próximo partido del Torneo Clausura ante Albion el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. En esa fecha seguramente el costarricense esté convocado por su selección.

Francisco Calvo y Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Otra decisión que debe tomar Carreño es en el arco: si coloca al juvenil Felipe Bianchi, quien debutaría en Primera, o si lleva al argentino Alexis Martín Arias, titular tras la lesión de Luis Mejía.

En el plantel podría volver Luciano Boggio, quien no jugó ante Danubio por estar suspendido por tarjetas amarillas.

Quien no estará es Nahuel Gelos, quien asistió a Maxi Gómez este domingo para el 2-1 en Jardines, debido a que fue expulsado en el último partido ante Rentitas por Copa AUF Uruguay y debe cumplir su sanción.

Nahuel Gelos en su debut en Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

En lo que respecta al once, se espera que tengan minutos futbolistas que no han jugado o han sido suplentes en los últimos partidos como Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás “Ojito” Rodríguez, Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos, Luciano González, Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera,