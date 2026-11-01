Maximiliano Gómez de Nacional le sacó amplia diferencia a Matías Arezo de Peñarol para ser el goleador de la Liga AUF Uruguaya 2026

Nacional derrotó este domingo 2-1 a Danubio, lo mandó al descenso y mantuvo sus ilusiones de conquistar el Torneo Clausura a pesar de que tiene por delante a Montevideo City Torque y Liverpool.
Una vez más, la gran figura de Nacional fue Maximiliano Gómez, autor de los dos goles del triunfo.
El primero llegó tras una exquisita asistencia del argentino Rubén Botta.
El segundo llegó en las postrimerías del partido tras gran corrida y asistencia de Nahuel Gelós.
Con este doblete, Maxi Gómez llegó a 19 goles en la Liga AUF Uruguaya 2026.
El argentino Álvaro López, de Albion, lo secunda con 17 tantos y tendrá su chance de igualarlo este lunes cuando su equipo enfrente a Deportivo Maldonado en el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura.
Federico Martínez está tercero con 16 anotaciones y un presente espectacular. Este domingo le hizo dos a Juventud en los primeros 15'.
Gómez le sacó cinco tantos de distancia a un Matías Arezo de Peñarol que atraviesa un muy mal momento y que en las últimas fechas perdió la titularidad a manos de Abel Hernández.
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