Maximiliano Gómez de Nacional le sacó amplia diferencia a Matías Arezo de Peñarol para ser el goleador de la Liga AUF Uruguaya 2026

Nacional derrotó este domingo 2-1 a Danubio, lo mandó al descenso y mantuvo sus ilusiones de conquistar el Torneo Clausura a pesar de que tiene por delante a Montevideo City Torque y Liverpool.

Una vez más, la gran figura de Nacional fue Maximiliano Gómez , autor de los dos goles del triunfo.

El segundo llegó en las postrimerías del partido tras gran corrida y asistencia de Nahuel Gelós.

Con criterio, inteligencia y precisión, el argentino Rubén Botta aceleró por derecha y metió un estupendo pase cruzado para Maxi Gómez, quien definió notablemente. ¡Gana Nacional en Jardines! pic.twitter.com/sKLqZvcOBu

Daniel Carreño destacó de Nacional "mucha actitud" y "un poco de fútbol" como claves del vital triunfo ante Danubio

Posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras los triunfos de Nacional y de Liverpool

Otro contraataque. Y, bajo la tormenta, otro grito de gol cubierto de épica. Salida rápida desde el fondo, pase de Nahuel Gelos, y definición, con la jerarquía acostumbrada, de Maxi Gómez. Gana Nacional en la hora, ¡y continúa en la pelea por el Clausura! pic.twitter.com/Rn0LDyYHyI — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) November 1, 2026

Con este doblete, Maxi Gómez llegó a 19 goles en la Liga AUF Uruguaya 2026.

El argentino Álvaro López, de Albion, lo secunda con 17 tantos y tendrá su chance de igualarlo este lunes cuando su equipo enfrente a Deportivo Maldonado en el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura.

Federico Martínez está tercero con 16 anotaciones y un presente espectacular. Este domingo le hizo dos a Juventud en los primeros 15'.

Gómez le sacó cinco tantos de distancia a un Matías Arezo de Peñarol que atraviesa un muy mal momento y que en las últimas fechas perdió la titularidad a manos de Abel Hernández.

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