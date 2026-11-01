A cuatro meses de su salida de Boca Juniors, Edinson Cavani suena en un grande de Sudamérica

El futuro deportivo de Edinson Cavani sumó un nuevo capítulo en el plano continental. Tras su desvinculación formal de Boca Juniors a mediados de 2026, el histórico delantero uruguayo apareció en la órbita de Liga Deportiva Universitaria de Quito como una alternativa de jerarquía para reforzar su ofensiva con vistas a la temporada 2027.

Aunque la operación todavía no está confirmada, el interés marca el posible regreso a las canchas del atacante tras varios meses fuera de competencia.

La búsqueda de la dirigencia del conjunto ecuatoriano responde a la necesidad de sumar variantes de ataque de peso internacional y encontrar una opción de recambio para el brasileño Deyverson.

El pasado 18 de setiembre, Edinson Cavani compartió imágenes disfrutando junto a parte de su familia en la nieve de la Patagonia argentina, una clara muestra de dónde se sitúan hoy sus prioridades.

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Tras someterse a una intervención quirúrgica debido a una persistente hernia de disco que venía arrastrando desde hacía meses, el salteño intentó encarar un proceso de rehabilitación integral para volver a competir al máximo nivel en el club de La Ribera, pero finalmente no pudo y de común acuerdo con el club, rescindió su contrato.

Como informó Referí el pasado 14 de agosto, Cavani desea poner punto final a su carrera compitiendo dentro del terreno de juego.

En tanto, Deyverson fue una de las incorporaciones estelares anunciadas por Liga Deportiva Universitaria de Quito para 2026 dentro de un mercado muy activo donde también desembarcaron nombres como Marcelo Weigandt, Lucas Rodríguez, Alejandro Tobar y Luis Segovia.

Cavani, quien cumplió 39 años al momento en que tomó fuerza el sondeo, quedó en condición de jugador libre luego de rescindir su vínculo con el club de La Ribera en julio de 2026.

Desde entonces, El Matador acumula cerca de cuatro meses sin actividad oficial, un factor que no impidió que gigantes del continente analizaran su contratación apelando a su dilatada trayectoria en la élite y su historia con la selección uruguaya, donde militó hasta 2022.

El paso del salteño por Boca Juniors dejó números contundentes pero sensaciones encontradas entre los hinchas: disputó 81 compromisos y marcó 28 goles (20 de ellos en una sola temporada de alto rendimiento), aunque se marchó sin títulos oficiales.

La noticia generó debate entre los hinchas albos en Ecuador, divididos entre la ilusión por su clase mundial y la cautela por su inactividad.