Comenzó a regir el acuerdo de libre comercio Mercosur-EFTA: Lubetkin destacó su potencial para llegar a mercados de "alto poder adquisitivo"

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio ( EFTA , por sus siglas en inglés) comenzó a aplicarse este domingo 1° de noviembre para Uruguay en su vínculo con Noruega e Islandia . El canciller Mario Lubetkin destacó las oportunidades que abre para las exportaciones uruguayas y mencionó algunos de los sectores que podrían beneficiarse: cítricos, manzanas, vegetales, leguminosas, trigo, nueces y pesca.

" Hoy nace una nueva sociedad entre los países: los cuatro países del Mercosur (y posteriormente Bolivia), y los cuatro países del EFTA, a partir de los dos primeros que ya están activos, que es Noruega e Islandia ", afirmó Lubetkin durante una conferencia de prensa realizada este domingo.

El bloque europeo está integrado por Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Por el momento, el acuerdo se aplica bilateralmente con los dos primeros países, mientras se aguarda la culminación de los procedimientos internos de ratificación para que se incorporen los restantes.

Mario Lubetkin entregó al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y el EFTA: "Por suerte nos estamos acostumbrando a las cosas buenas"

El Mercosur firmó en Río de Janeiro un Tratado de Libre Comercio con el bloque europeo EFTA

El acuerdo fue firmado originalmente el 16 de setiembre de 2025 en Río de Janeiro , después de casi ocho años de negociaciones entre el Mercosur y la EFTA. Según recordó Lubetkin, el texto se alcanzó tras "14 rondas" de negociaciones.

Lubetkin señaló que Suiza ya aprobó el tratado en el Parlamento, pero que todavía debe completar el proceso que puede incluir un referéndum. Según explicó, ese procedimiento hace que su incorporación no se espere antes de mediados de 2027.

El gobierno prevé continuar con reuniones para avanzar en la aplicación del acuerdo. Lubetkin adelantó que este lunes mantendrá encuentros con autoridades y otros organismos estatales para analizar cómo empezar a "aplicar alguno de los pasos", y que el martes habrá reuniones con empresas privadas del "campo energético, campo de fertilizantes, campo agrícola y tecnológico".

¿Qué puede exportar Uruguay?

Durante la conferencia, el canciller identificó posibles oportunidades para distintos rubros de la producción nacional. Entre los productos agrícolas y agroindustriales mencionó "cítricos, manzanas, vegetales, leguminosas, trigo, nueces". También señaló que el sector pesquero podría beneficiarse, dependiendo de su desempeño.

Uno de los ejemplos concretos que dio fue el del vino. Lubetkin afirmó que Suiza asumió el "compromiso" de "absorber inmediatamente" 50 mil litros de vino uruguayo. Además, indicó que los mercados de Noruega e Islandia ofrecen posibilidades para ese producto dentro de los marcos arancelarios establecidos.

El canciller sostuvo que los nuevos acuerdos arancelarios cubren cerca del 97% de las líneas arancelarias con esos países. El tratado incluye reducciones arancelarias y disposiciones sobre comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras gubernamentales, además de medidas sanitarias y fitosanitarias.

En cuanto al intercambio comercial actual, Lubetkin indicó que Uruguay exportó más de US$ 54 millones a los países de EFTA durante 2024, principalmente carne, aceite de soja, arroz, caviar, vegetales y miel. En sentido inverso, las importaciones uruguayas desde ese bloque rondaron los US$ 60 millones.

Según informaron desde Presidencia, el bloque EFTA reúne casi 15 millones de habitantes y tiene un producto interno bruto de US$ 1,4 billones. Lubetkin destacó el "poder adquisitivo" de esos mercados y señaló que el PIB per cápita va desde los US$ 82 mil en Islandia hasta más de US$ 200 mil en Liechtenstein.

Un mercado de 15 millones de personas y de los mayores ingresos del mundo abre nuevas oportunidades para Uruguay.



Este 1° de noviembre entra en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la EFTA en su aplicación bilateral para Uruguay con Noruega e Islandia. … pic.twitter.com/Nwfs1qmxzd — Presidencia Uruguay (@compresidencia) November 1, 2026

"Con el EFTA nosotros completamos los países: van a ser 31 países del lado europeo que interactúan con un mercado que para nosotros va a ser mucho más facilitado y con una facilidad de acceso mayor, como lo estamos logrando con la Unión Europea", explicó el canciller.

Las cuotas y las negociaciones dentro del Mercosur: "El que llega primero aplica con sus productos"

En la conferencia, Lubetkin fue consultado sobre las negociaciones que mantienen los países del Mercosur para acordar la distribución de algunas cuotas comerciales. El canciller aclaró que esa discusión avanza "en paralelo" del tratado con EFTA.

"El acuerdo con EFTA va en paralelo con esta discusión porque los mecanismos de cuantificación son diferentes", explicó. Sobre las negociaciones entre los socios del bloque, dijo que todavía no se alcanzó un acuerdo en esta primera etapa, aunque señaló que existe "una sintonía fuerte entre brasileros, argentinos y uruguayos" sobre las posibles soluciones.

Mientras no haya una regulación común, explicó, se mantiene un mecanismo en el que "el que llega primero aplica con sus productos". Lubetkin sostuvo que los empresarios uruguayos han conseguido resultados con ese sistema, aunque el gobierno pretende alcanzar una regulación sobre las cuotas "rápida".

El canciller vinculó la entrada en vigor del acuerdo con EFTA con los primeros resultados que, según afirmó, Uruguay ya obtuvo "con la aplicación" del acuerdo comercial con la Unión Europea, que comenzó a regir en mayo. Lubetkin dijo que, en los primeros cinco meses, el uso de preferencias arancelarias y cuotas permitió a los exportadores uruguayos un ahorro o una ganancia de más de US$ 40 millones. Agregó que esa cifra podría superar los US$ 100 millones al cierre del primer año con "un crecimiento mes a mes marcado e importante".

"Esto no es bla-bla-bla, esto no es teoría, sino que la máquina empieza a funcionar, a tomar sus ritmos, para que efectivamente nuestro país gane, y gane realmente", afirmó Lubetkin.