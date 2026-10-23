Lubetkin descartó que una victoria de Flávio Bolsonaro afecte al Mercosur: "No creo sinceramente que afecte para nada"

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin , afirmó este viernes que Uruguay buscará mantener una "gran relación" con Brasil independientemente del resultado de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo.

El canciller sostuvo que el gobierno está dispuesto a trabajar con quien resulte electo y descartó que una eventual victoria del senador Flávio Bolsonaro implique cambios para el Mercosur.

"Estaremos atentos a los resultados el domingo en la noche y quien triunfe en las elecciones tendrá a nuestra disposición plena para tener una gran relación para el futuro , porque lo necesita Brasil, lo necesita Uruguay", expresó Lubetkin en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Consultado sobre si un triunfo de Bolsonaro podría repercutir en el funcionamiento del bloque regional, respondió: " No creo sinceramente que afecte para nada al Mercosur. Mercosur no fue parte del debate de las elecciones brasileñas ". El canciller sostuvo que el vínculo entre ambos países debe mantenerse más allá de las diferencias políticas entre sus gobiernos.

Sobre esto, dijo: "Estamos hablando de relaciones de Estados. Hoy está un presidente, mañana va a haber otro presidente y la vida es así. Esa es la dimensión y la forma que tenemos nosotros", señaló.

El 12 de octubre, en una entrevista publicada por el diario brasileño Folha de S.Paulo, Lubetkin se había referido a las propuestas de Flávio Bolsonaro de salir del Mercosur y a las consecuencias que podría tener una eventual victoria del candidato y había dicho que "abandonar el Mercosur no es fácil". El canciller también había manifestado su expectativa de que Bolsonaro revisara sus planteos una vez que asumiera el gobierno.

"Espero que, si este señor es elegido para presidir Brasil, cuando empiece a gobernar se dé cuenta de que muchas de las afirmaciones hechas durante la campaña electoral resultan poco prácticas una vez que se asume el cargo", había señalado.

En esa línea, indicó que Uruguay comenzará a trabajar con las autoridades brasileñas actuales y con quienes asuman después de los comicios para asegurar la continuidad de la relación bilateral: "El presidente Orsi va a desear la mejor de la suerte y en el período que va del domingo al día 5 de enero, cuando asumirá el nuevo presidente, trabajaremos intensamente con las autoridades actuales, con las autoridades futuras para proyectar la relación de dos países que nos necesitamos recíprocamente y que tenemos relaciones extraordinarias", afirmó.

El presidente Yamandú Orsi también se refirió este viernes a las elecciones brasileñas y planteó que Uruguay debe preservar el vínculo con su vecino, independientemente de quién resulte ganador. Más temprano en el día, el presidente había dicho que "cualquiera sea el resultado, Uruguay tiene que tener la mejor relación con ese gigante que es más que un país, es casi un continente".

Orsi también había aludido a las diferencias entre los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Argentina, Javier Milei, en el marco del Mercosur. En su declaración había señalado que "más allá de las posiciones y los perfiles, a la hora de acordar temas gruesos, se acuerda".

La última encuesta de Datafolha publicada el 22 de octubre mostró un empate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, con el 50% de los votos válidos cada uno en un eventual balotaje. El resultado reflejó un cambio en las preferencias registradas en las semanas anteriores: Bolsonaro había liderado dos semanas antes por 52% a 48%, pero en la medición previa a la última Lula había pasado al frente con 51% frente a 49%.