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Lula y Bolsonaro están empatados en 50% de intención de voto a tres días del balotaje en Brasil

Hace dos semanas, Datafolha daba 48% de intención de voto al mandatario contra 52% del senador conservador. Hace una, Lula ya había recortado la distancia

22 de octubre de 2026 20:15 hs
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.&nbsp;

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. 

EFE/ Sebastiao Moreira

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro empatan en 50% de intención de voto a tres días del balotaje en Brasil, según una nueva encuesta divulgada este jueves por el instituto Datafolha.

El sondeo trae esperanzas al campo de Lula tras su derrota en la primera vuelta del 4 de octubre contra el hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), por 47% a 45% de los votos.

Con manifestaciones masivas en las calles y redes sociales, la izquierda ha levantado su moral de cara al balotaje tras una campaña para la primera vuelta que Lula calificó como la más "desorganizada" en décadas.

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Hace dos semanas, Datafolha daba 48% de intención de voto al mandatario contra 52% del senador conservador. Hace una, Lula ya había recortado la distancia (51%-49%).

Lula y Bolsonaro están en empate técnico dentro del margen de error, como en otros sondeos como el del instituto Quaest, que el miércoles dio 45% a Bolsonaro y 44% a Lula sobre los sufragios totales.

La mayoría de las encuestas no previeron la victoria de Flávio Bolsonaro en el primer turno, ya que daban como vencedor a Lula por un estrecho margen.

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