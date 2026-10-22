Lula y Bolsonaro están empatados en 50% de intención de voto a tres días del balotaje en Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro empatan en 50% de intención de voto a tres días del balotaje en Brasil , según una nueva encuesta divulgada este jueves por el instituto Datafolha.

El sondeo trae esperanzas al campo de Lula tras su derrota en la primera vuelta del 4 de octubre contra el hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), por 47% a 45% de los votos.

Con manifestaciones masivas en las calles y redes sociales, la izquierda ha levantado su moral de cara al balotaje tras una campaña para la primera vuelta que Lula calificó como la más "desorganizada" en décadas .

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Hace dos semanas, Datafolha daba 48% de intención de voto al mandatario contra 52% del senador conservador . Hace una, Lula ya había recortado la distancia (51%-49%).

Lula y Bolsonaro están en empate técnico dentro del margen de error, como en otros sondeos como el del instituto Quaest, que el miércoles dio 45% a Bolsonaro y 44% a Lula sobre los sufragios totales.

La mayoría de las encuestas no previeron la victoria de Flávio Bolsonaro en el primer turno, ya que daban como vencedor a Lula por un estrecho margen.