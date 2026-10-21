Elecciones Brasil: Lula acorta diferencia a un punto porcentual por debajo de Bolsonaro a cuatro días de la votación

A solo cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil , una nueva encuesta de Quaest —encargada por el medio brasileño O Globo— ubica a Flávio Bolsonaro (PL) con el 45% de la intención de voto, un punto porcentual por encima del presidente Lula da Silva (PT), que reúne el 44% .

El estudio —divulgado este miércoles 21 de octubre con información recabada entre el 17 y el 20 de octubre— acorta aún más las predicciones ajustadas que venían anunciando diferentes consultoras hace días, de cara a la votación del próximo domingo 25.

Esta nueva medición afirma que la diferencia de los candidatos se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales , por lo que están técnicamente empatados .

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En comparación con la medición del 14 de octubre, Bolsonaro registró una caída de un punto porcentual , al pasar del 46% al 45%, mientras que Lula conservó el 44% de las preferencias. Por su parte, el 9% de los consultados manifestó que votará en blanco, anulará su voto o no concurrirá a votar, mientras que el porcentaje de indecisos pasó del 1% al 2%.

Intención de voto espontánea: Lula y Bolsonaro igualados en 40%

La encuesta también consultó a los brasileños por su candidato preferido sin presentarles previamente las opciones disponibles. En esta modalidad, conocida como intención de voto espontánea, Lula y Flávio Bolsonaro obtuvieron el 40% de las respuestas cada uno. Según apunta el medio O Globo, este dato "es importante para medir el grado de convicción de los votantes".

El resultado representa una caída de tres puntos porcentuales para Bolsonaro respecto de la medición anterior, cuando alcanzaba el 43%. Lula, por su parte, pasó del 42% al 40%.

Una de las principales variaciones se produjo entre quienes todavía no definieron su voto. En una semana, el porcentaje de indecisos aumentó del 7% al 14%, mientras que el grupo de quienes no saben o no quisieron responder pasó del 8% al 6%.

Mujeres, independientes y beneficiarios de Bolsa Família: dónde creció la indecisión

El aumento de los indecisos en la medición espontánea se registró en distintos sectores del electorado brasileño, aunque con diferencias entre los grupos analizados.

Entre las mujeres, el porcentaje de quienes todavía no definieron su voto pasó del 8% al 17%, un incremento de nueve puntos porcentuales.

La variación fue mayor entre los votantes que afirmaron no tener identificación política (independientes), donde la indecisión creció del 13% al 31%, es decir, 18 puntos porcentuales más que en la encuesta anterior.

También se observó un aumento entre los beneficiarios de Bolsa Família, el programa de transferencias económicas destinado a hogares de menores ingresos. En este segmento, los indecisos pasaron del 7% al 19%.

Este último punto está en el centro de la discusión de cara al balotaje: el gobierno de Lula había anunciado este lunes que se adelantarán pagos y que se podrán cobrar antes de las elecciones, según había informado CNN Brasil.

Rechazo específico a Bolsonaro y desaprobación a la gestión de Lula

La encuesta también midió el nivel de rechazo que generan los dos presidenciables, a partir de la proporción de ciudadanos que los conocen y afirman que no los votarían.

Flávio Bolsonaro registra un rechazo del 52%, cinco puntos porcentuales por encima de Lula, que alcanza el 47%. En ambos casos se produjo una disminución respecto de la medición anterior. El candidato del Partido Liberal pasó del 54% al 52%, mientras que el actual presidente redujo su nivel de rechazo del 53% al 47%.

El estudio también incluyó preguntas sobre la gestión del actual presidente brasileño. Según los resultados, el 46% de los encuestados aprueba el gobierno de Lula, mientras que el 47% lo desaprueba. Los porcentajes muestran una mejora respecto de la semana anterior, cuando la aprobación se ubicaba en el 45% y la desaprobación alcanzaba el 48%.

Por otro lado, al consultar específicamente por la calidad del gobierno de Lula, el 38% de los brasileños lo calificó de manera negativa, frente al 34% que realizó una evaluación positiva. En comparación con el 14 de octubre, las valoraciones negativas disminuyeron dos puntos porcentuales, desde el 40% al 38%, mientras que las positivas permanecieron en el 34%.