Flávio Bolsonaro supera a Lula por poco margen en nueva encuesta a cinco días de las elecciones en Brasil: qué dicen los últimos números

A cinco días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil , prevista para este domingo 25 de octubre, una nueva encuesta de Real Time Big Data coloca a Flávio Bolsonaro por delante del presidente Lula da Silva , aunque la diferencia entre ambos candidatos se mantiene cerca del margen de error.

El estudio fue publicado este martes 20 de octubre y reúne respuestas realizadas por teléfono a dos mil electores de todo Brasil entre el 15 y el 19 de octubre. El dato principal favorece, tanto en la pregunta espontánea como en la guiada —donde se presenta una lista de opciones—, a Bolsonaro por sobre Lula, por más de dos puntos porcentuales.

En la encuesta guiada, Bolsonaro reúne el 48% de las intenciones de voto, frente al 45% de Lula. Si se consideran únicamente los votos válidos —es decir, sin contabilizar los votos en blanco o anulados—, el candidato del Partido Liberal alcanza el 52% y el mandatario del Partido de los Trabajadores obtiene el 48%.

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En la encuesta espontánea , Bolsonaro lidera por 47% y Lula lo sigue por 44% , aún manteniendo la diferencia de tres puntos porcentuales que se evidenciaba en la encuesta guiada.

Estudios anteriores, como el de la consultora BTG Pactual/Nexus —que había ubicado a Bolsonaro cerca del 50,3% contra un 49,7% del presidente— o el AtlasIntel —que daba 51,1% al senador y 48,9% a Lula— habían adelantado que las elecciones brasileñas se definirían por puntos milimétricos, en un empate técnico.

Los datos más recientes de Real Time Big Data amplían levemente la diferencia entre Bolsonaro y el mandatario Lula, pero, de cualquier manera, esta se mantiene cercana al margen de error.

Bolsonaro creció dos puntos en octubre y Lula se mantuvo estable

La evolución de la encuesta de Real Time Big Data muestra un crecimiento de Flávio Bolsonaro durante las últimas semanas, mientras que la intención de voto de Lula se mantuvo prácticamente sin cambios.

En el relevamiento del 1° de octubre, Bolsonaro registraba un 46% de las preferencias, frente al 45% del actual presidente. En la medición divulgada este martes, el candidato del Partido Liberal alcanzó el 48%, mientras que Lula permaneció en el 45%.

El cambio parece estar centrado en el descenso de votos en blanco: en marzo registraba un alto de 10%, pero al 19 de octubre este número había bajado a 5%. Lo mismo ocurrió con la cifra de personas que no sabían o elegían no responder: en marzo había sido de 7%, mientras que la medición actual registró solo un 2%.

La diferencia también se observa respecto a las mediciones anteriores. En marzo, Lula tenía el 42% de las intenciones de voto y Bolsonaro el 41%. En setiembre, ambos candidatos llegaron a estar empatados en el 44%, antes de que Bolsonaro comenzara a registrar una ventaja.

El voto está definido para el 93% de los brasileños

Otro de los datos del relevamiento es que el 93% de los encuestados asegura que ya tiene definido su voto, mientras que el solo el 7% todavía no tomó una decisión definitiva.

Entre quienes manifiestan su intención de votar por Bolsonaro, el 94% sostiene que no cambiaría su elección bajo ninguna circunstancia, el 4% considera que difícilmente lo haría y apenas el 2% admite que podría pasar a votar por Lula.

En el electorado del actual presidente, el 90% asegura que no modificaría su voto, el 7% considera poco probable hacerlo y el 3% contempla la posibilidad de apoyar a Bolsonaro.

En cuanto al rechazo electoral, el 35% de los entrevistados señala que no votaría por Lula, frente al 33% que rechaza a Bolsonaro. Otro 28% manifiesta que rechaza a ambos candidatos y el 4% no rechaza a ninguno.

Las diferencias por edad, género, ingresos y creencias

El relevamiento también identifica diferencias en las preferencias electorales según las características de los votantes.

Entre los hombres, Bolsonaro alcanza el 52% de las intenciones de voto, mientras que Lula obtiene el 41%. La relación se invierte entre las mujeres, donde el presidente reúne el 49% y su adversario el 45%.

Por edades, Bolsonaro registra su mayor ventaja entre los votantes de 16 a 34 años, con el 50% de las preferencias frente al 41% de Lula. Entre los mayores de 60 años, en cambio, el actual mandatario obtiene el 52% y Bolsonaro el 44%.

Las diferencias son todavía más pronunciadas cuando se considera el nivel de ingresos.

Entre quienes perciben hasta dos salarios mínimos, Lula reúne el 54% de las intenciones de voto, frente al 39% de Bolsonaro. En el segmento de ingresos superiores a cinco salarios mínimos, la situación se invierte: Bolsonaro alcanza el 61% y Lula el 33%.

Por otra parte, Lula se encuentra primero entre los votantes católicos y Bolsonaro, por el contrario, lidera con soltura los votos dentro del grupo de evangélicos —56% versus 39% de Lula.