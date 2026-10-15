Elecciones en Brasil: Lula acorta la distancia con Flávio Bolsonaro y el panorama, a diez días del balotaje, es de empate técnico, según Datafolha

Una nueva encuesta divulgada por Datafolha en la previa al balotaje en Brasil el próximo 25 de octubre muestra un escenario de empate técnico entre el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro, aunque la distancia entre ambos se acortó en la última semana.

Según este sondeo, Lula tendría 49% de los votos válidos (excluyendo del análisis aquellos en blanco o anulados) y Bolsonaro 51% , lo que ubica a ambos en un escenario de empate técnico, debido al margen de error de dos puntos porcentuales que tiene esta encuesta , divulgada este jueves por Folha de San Pablo.

Si se compara con la encuesta de esta misma empresa dada a conocer la semana pasada , Lula acortó la distancia con Bolsonaro en dos puntos porcentuales , ya que ambos registraban 48% y 52% de intención de voto respectivamente .

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Datafolha también proyectó la intención de voto para cada uno incluyendo en el total los votos en blanco, nulos (que sumarían 6%) e indecisos (2%). En ese escenario, los votos para Bolsonaro sumarían 47% frente al 45% de Lula .

En cualquier caso, la distancia está dentro del margen de error y plantea un empate técnico a diez días del balotaje.

Una encuesta del instituto Quaest divulgada este miércoles dio a Flávio Bolsonaro el 46% de las intenciones de voto, contra el 44% de Lula, también un empate técnico, ya que está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

A solo diez días de la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, el 2 % de los electores se dicen indecisos y el 6 % asegura que votará en blanco o nulo, según los últimos datos de Datafolha.

De acuerdo con la nueva encuesta, el índice de rechazo de ambos candidatos es similar, con un 46 % de los electores afirmando que nunca votaría por el opositor y un 44 % alegando lo mismo sobre el mandatario.

El sondeo mostró igualmente que el 41 % de los electores evalúa negativamente el gobierno de Lula y el 35 % lo califica positivamente.

Para su nueva encuesta Datafolha entrevistó a 2.520 electores entre el martes y el miércoles de esta semana, por lo que su estudio tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.

Bolsonaro fue el más votado en la primera vuelta de las presidenciales, con el 47,03 % de los votos, y Lula, lo escoltó con el 45,16 %, por lo que la diferencia entre ambos fue de menos de dos puntos porcentuales.

Transporte gratis los fines de semana

Por otra parte, Lula prometió este jueves que impulsará una enmienda constitucional para ofrecer transporte público gratuito los fines de semana.

El presidente hizo la promesa en un video difundido en redes sociales, en el que aseguró que la medida pretende que los trabajadores puedan pasear y "ser felices" aprovechando el fin de semana, después de que el Congreso Nacional aprobó en la víspera la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

En el video, Lula dijo que el presupuesto para financiar el transporte público gratuito saldrá del presupuesto que manejan los diputados para ejecutar proyectos en sus distritos.

Conquistamos o fim da escala 6x1 e agora é hora de avançar ainda mais!



Vou enviar ao Congresso Nacional uma PEC para garantir passe livre nos finais de semana em todas as cidades brasileiras que tenham transporte coletivo. Porque o trabalhador e a trabalhadora merecem mais do… pic.twitter.com/tSYvDzs2Ae — Lula (@LulaOficial) October 15, 2026

En algunas capitales brasileñas, como el caso de Brasilia y São Paulo, los autobuses municipales son gratuitos los domingos, gracias a iniciativas impulsadas por las autoridades locales, en ambos casos de partidos conservadores.

Lula ha multiplicado los anuncios de medidas de carácter social en las últimas semanas, en un intento de remontar los dos puntos porcentuales de ventaja que le sacó el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, en la primera vuelta de los comicios.

Entre otras medidas, ha anunciado la concesión de subsidios a los combustibles, créditos baratos a taxistas y la condonación de deudas a los pequeños empresarios.

Estas medidas pueden costar a las arcas públicas entre 180.000 y 250.000 millones de reales (entre 35.000 y 49.000 millones de dólares) anuales, según cálculos de medios de comunicación.

FUENTE: Con información de EFE