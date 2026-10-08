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Brasil sigue más barato que Uruguay: cuáles son los productos con precios más convenientes al otro lado de la frontera

Las diferencias a favor del país vecino se mantienen desde noviembre desde 2024

8 de octubre de 2026 5:00 hs
Comparación de precios entre Uruguay y Brasil

Comparación de precios entre Uruguay y Brasil

Getty Images

Brasil continúa con precios más convenientes a los que se observan del lado uruguayo. La brecha se mantiene por encima del 50% en lo que va del año, aunque hay productos como bebidas alcohólicas y tabaco y artículos de cuidado personal con diferencias más amplias.

La Universidad Católica - Campus Salto actualizó el Índice de Precios Fronterizos (IPF) de Artigas y Quaraí con datos a setiembre. La conclusión fue que en ese mes los precios de de la localidad brasileña fueron 55,5% más baratos.

En las tres mediciones del año, efectuadas en marzo, junio y setiembre, la brecha a favor de la localidad brasileña osciló entre 53% y 55,5%. La variación más alta se verificó en noviembre de 2024 (82,6%) cuando la Universidad Católica comenzó con el relevamiento.

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El rubro con mayor diferencia fue el de bienes diversos con 118%, en el que se incluyen los artículos de cuidado personal. Allí destacaron el papel higiénico con una brecha de 158%, seguido por shampoo, acondicionador y cremas para el pelo con 130%; jabón de tocador, líquido o en barra, y gel de ducha con 129% y pasta de dientes con 98%.

En segundo lugar se ubicó el segmento de bebidas alcohólicas y tabaco con 105%. Las mayores variaciones a favor de Brasil se observaron en la cerveza con 159%, los cigarrillos con filtro con 108% y el vino con 40%.

El tercer rubro fue el de productos del hogar con diferencia de 94%. En desglose destacaron las diferencias en lámparas eléctricas (157%), detergente (123%), pilas y baterías (62%), sábanas y fundas (56%) y toallas (41%).

El relevamiento mostró que el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas (el que mayor incidencia tiene en el IPF) tuvo una brecha de 59%. Dos productos (sal y postres en polvo) tuvieron precios favorables en Brasil con variaciones de más de 200% y siete con brechas de entre 100% y 200%. En contraste, solamente el yogur común tuvo un precio más conveniente en Artigas.

La medición también reveló la misma variación a favor del departamento uruguayo en el grupo de artículos escolares.

La Universidad Católica señaló que las cotizaciones del real y el peso uruguayo se mantuvieron estables entre junio y agosto, mientras que en Brasil los precios cayeron 0,23% y en Uruguay mostraron un aumento de 0,85%

El informe concluyó que continúa evidenciándose un escenario estable con una canasta, en promedio, más cara en Artigas que en Quaraí.

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