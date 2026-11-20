Representantes de Uruguay y Argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) recorrieron el Canal Marín Garcia mientras se realizaban tareas de dragado. El mantenimiento es realizado por la compañía Jan de Nul que meses atrás se quedó con la licitación .

Las autoridades visitaron días atrás la draga Afonso de Albuquerque que se encarga de las tareas de limpieza. El presidente de la la CARP, Daniel Montiel , señaló que el proyecto contempla, además del mantenimiento de las condiciones actuales, el ensanche del canal que se extenderá 24 metros .

Montiel explicó que la ampliación permitirá mejorar la seguridad y la capacidad de navegación, incluso para buques que actualmente operan con restricciones de carga. También indicó que una eventual profundización a 36 pies permitiría contar, en una etapa posterior, con un canal más ancho y profundo.

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Durante la recorrida, las autoridades observaron el funcionamiento de la draga, conocieron sus principales instalaciones y mantuvieron un intercambio con la tripulación y el equipo técnico de Jan De Nul.

A su vez, la presidenta de la delegación argentina en la CARP, María Fernanda Fabré, señaló que la expectativa es continuar avanzando en las mejoras previstas para la vía navegable.

El contrato entre la CARP y Jan de Nul comprende las obras de drogada de mantenimiento, ensanche y posibles mejoras del canal entre el kilómetro 39, en Barra del Farallón, y el kilómetro 0 del río Uruguay. Tiene una duración de cinco años con la opción de prorrogarse por otros cinco y también prevé la eventual incorporación de obras adicionales, entre las que se incluye la profundización del canal.