El partido entre Uruguay y Haití por la segunda fecha del Mundial sub 17 de Qatar, el equipo que dirige Ignacio González se jugará este domingo 22 de noviembre de 2026 a la hora 12.30 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable DSports y la plataforma de streaming DGO.

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¿Cuándo juegan Uruguay vs Haití por el Mundial sub 17? El partido se disputa este domingo 22 de noviembre. El encuentro corresponde a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial sub 17.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Haití por el Mundial sub 17? El pitazo inicial está programado para la hora 12.30. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente: