José Pepe Herrera, histórico exfutbolista de Peñarol , repasó la actualidad del club y confesó que le pidió a su amigo Diego Aguirre que renunciara a su cargo de entrenador en una entrevista con Quedó Picando , del streaming de El Observador, en la que también habló del plan deportivo de la lista de Freddy García en las elecciones carboneras.

Herrera, quien se retiró de la actividad profesional en 2005 , enfatizó que su retorno a la institución no responde a una ambición personal, sino a la necesidad de implementar un modelo de gestión profesional y con roles definidos.

Para Herrera, a pesar de ganar la Tabla Anual y meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya el presente de Peñarol es complejo, y el hincha mantiene una desilusión justificada , alimentada por el rendimiento futbolístico y los resultados internacionales.

"El hincha está un poco desilusionado con cómo jugó el equipo este año . No hay que olvidarse de que había mucha ilusión con la Copa Libertadores y salir últimos en el grupo, que no era muy complicado, golpeó", señaló.

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Consultado sobre por qué Peñarol tardó tanto en abrochar la Anual, Herrera explicó: "Lo fundamental era este logro, pero en sí no hemos ganado nada todavía. Cuando jugás en un equipo grande tenés la obligación de ganar todos los campeonatos, y no es fácil cerrar los partidos cuando sentís esa presión".

El vínculo con Diego Aguirre y la gestión del ídolo

El día que viejas glorias de Peñarol fueron aplaudidas por todo el Centenario en 2024: entre otros estuvieron José Batlle Perdomo, Pablo Forlán, Eduardo Pereira, Óscar Ferro, Daniel "Coquito" Rodríguez, Alfonso Domínguez, José "Pepe" Herrera, Diego Aguirre, Ricardo "Zurdo" Viera, Gustavo Matosas y Jorge "Bomba" Villar FOTO: @OficialCAP

Uno de los puntos más destacados de la conversación fue su relación con el actual entrenador, Diego Aguirre, su amigo de hace años con el que ganó la Copa Libertadores de 1987.

Herrera reveló que a mitad de año le aconsejó al técnico dar un paso al costado ante el desgaste provocado por el entorno. "Le dije: 'Diego, andate, renunciá. No soportes esto, porque vos no te lo merecés'. Él es un ídolo de verdad y no debe dejar que gente que no existe en Peñarol lo manipule", afirmó.

A pesar de su cercanía, Herrera aclaró que Aguirre posee una templanza particular y una lealtad inquebrantable hacia el club que le impidió tomar esa decisión. "Él no se va a ir nunca por la puerta de atrás porque es un ídolo. Merecía irse mejor, y ojalá sea ganando el título, porque eso callaría las voces que lo critican", sostuvo.

Un nuevo modelo de gestión deportiva: el plan de Pepe Herrera como director deportivo de Freddy García

El plan de Herrera para el área deportiva, dentro de la candidatura de Freddy García, se aleja de las tradicionales comisiones de fútbol, las cuales calificó como "comités de obstáculos". Su propuesta busca centralizar la toma de decisiones bajo una estructura profesional similar a la de los grandes clubes europeos.

"La única forma de cambiar esto es estar dentro de la institución. No estoy de acuerdo con los modelos que se utilizan desde hace 50 años en el fútbol uruguayo, donde para todo se hace una comisión. Eso termina siendo un lugar donde los dirigentes ponen a quienes no quieren tener al lado", explicó.

El proyecto, que ya tiene nombres definidos para áreas clave, incluye a Ricardo Gareca como principal candidato para la dirección técnica, a Fabián Coito como coordinador de juveniles y al "Rifle" Walter Pandiani en el nexo diario con el plantel principal. "No es una locura. Gareca conoce la historia, la idiosincrasia y la hinchada de Peñarol. Es alguien que admira al equipo que va a dirigir", añadió.

La construcción de un estilo definido

Freddy García

Herrera fue enfático al señalar que el éxito deportivo requiere coherencia entre la elección de los jugadores y la idea de juego. "Si vos querés tener un estilo, tenés que traerle al entrenador jugadores con características para ese juego. Hemos sido especialistas en elegir mal y mucho", disparó.

Sobre la política de contrataciones, el exjugador marcó diferencias en la gestión de inversiones. Si bien valoró el aporte de figuras como Leonardo Fernández, cuestionó los montos pagados en el pasado reciente. "No hubiera pagado siete millones de dólares por una ficha. Hay que tener mucho ingenio y meter más cabeza cuando no sos un equipo al que le sobra el dinero", concluyó.

Con la mira puesta en las próximas elecciones, Herrera reafirmó su compromiso con la propuesta de Freddy García, subrayando que la seriedad del grupo radica en la presentación de un equipo de trabajo consolidado antes de los comicios, algo que, a su entender, no ocurre en otras facciones políticas del club.