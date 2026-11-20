Este domingo 22 de noviembre se celebrarán las elecciones obligatorias del Banco de Previsión Social (BPS) en Uruguay y el estado del tiempo será un factor a tener en cuenta para quienes deban concurrir a votar.

Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la jornada electoral estará marcada por precipitaciones en distintas zonas del país, probables tormentas aisladas y temperaturas máximas que oscilarán entre los 24 °C y los 29 °C .

Aunque se espera una disminución de la nubosidad en varias regiones durante la tarde, la probabilidad de lluvias se mantendrá a lo largo del día.

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En Montevideo y el área metropolitana , Inumet pronostica una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C.

Durante la mañana, el cielo estará cubierto a nuboso, con probables precipitaciones. Los vientos soplarán del noreste y rotarán al suroeste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad, con períodos de cielo claro, aunque persistirá la probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán del suroeste y rotarán hacia el sector este, con velocidades de entre 10 y 40 km/h.

El pronóstico para el este, oeste y norte del país

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 13 °C y los 26 °C. Durante la mañana se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas.

Hacia la tarde y la noche disminuirá la nubosidad, aunque Inumet advierte sobre la probable formación de tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos podrán alcanzar rachas de 40 km/h.

En el oeste, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 27 °C. La mañana estará cubierta a nubosa, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla.

Durante la tarde y la noche habrá períodos de cielo claro, pero se mantendrá la probabilidad de precipitaciones. También se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h.

Por su parte, el norte del país registrará las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 15 °C y una máxima de 29 °C.

Durante la mañana se prevé cielo cubierto a nuboso y probable formación de tormentas aisladas. Para la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad, aunque continuarán las probabilidades de precipitaciones. Los vientos tendrán velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Un fin de semana con lluvias y tormentas en Uruguay

La inestabilidad comenzará este viernes 20 de noviembre, cuando se esperan probables tormentas durante la mañana, principalmente en el litoral oeste y centro-sur, que podrán extenderse de forma aislada al resto del país durante la tarde.

Para el sábado 21, Inumet pronostica temperaturas sin cambios significativos, cielo nuboso con períodos de cubierto y precipitaciones y tormentas aisladas, especialmente en el noroeste y noreste hacia la noche.

De acuerdo con el pronóstico, quienes deban concurrir a votar el domingo podrían encontrarse con lluvias tanto durante la mañana como en la tarde, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir de sus hogares.