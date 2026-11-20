El partido entre Real Madrid y Celta de Vigo con Federico Valverde ante Sebastián Cáceres por una nueva fecha de LaLiga de España se jugará este sábado 21 de noviembre de 2026 a la hora 17 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney +.
¿Cuándo juegan Real Madrid vs Celta con Federico Valverde?
El partido se disputa este sábado 21 de noviembre. El encuentro corresponde a una nueva jornada de la fase de LaLiga de España.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs Celta con Federico Valverde?
El pitazo inicial está programado para la hora 17. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente:
- Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 17 horas.
- Bolivia y Venezuela: 16 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 15 horas.
¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Celta con Federico Valverde?
Los derechos de transmisión televisiva de LaLiga de España para el territorio sudamericano pertenecen a distintos canales. Por lo tanto, el partido se puede ver en vivo en Uruguay a través de los canales de ESPN 2. Asimismo, el encuentro está disponible de forma online mediante la plataforma de streaming Disney +, la cual requiere suscripción previa.