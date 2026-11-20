Siempre rivales en las grandes citas de los últimos años, España , vigente campeona mundial y europea, se reencontrará con Francia en los cuartos de final de la Nations League , luego de que se haya llevado a cabo el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA , en Nyon (Suiza).

El elenco francés, dirigido por Zinedine Zidane que terminó primera de su grupo, tendrá la ventaja de jugar el partido de vuelta en condición de local.

Los encuentros están previstos del 25 al 30 de marzo de 2027 , antes de una Final Four del 9 al 13 de junio de 2027 en uno de los cuatro países clasificados.

Campeona del Mundial 2026 y de la Eurocopa 2024 , la Roja es la referencia absoluta del planeta fútbol, aunque acaba de sufrir una derrota de local ante Inglaterra (3-2), que puso fin a una racha récord de 44 partidos oficiales consecutivos sin perder en el tiempo reglamentario.

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Los Bleus de Zidane intentarán por fin tomarse la revancha contra un equipo que los ha dominado claramente en sus tres últimos enfrentamientos: en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1), de la Nations League 2025 (5-4) y del Mundial 2026 (2-0) en Dallas.

España eliminó a Francia en el torneo y disputará la final frente a Argentina. Reuters

Sin embargo, en la Nations League Francia le ganó el título a España en 2021 en San Siro, en una final marcada por un gol en potencial fuera de juego de Kylian Mbappé que provocó un cambio en la regla.

Sabor especial para Zidane y Kylian Mbappé

Este choque tendrá además un sabor muy especial para Zidane, leyenda del Real Madrid como jugador y entrenador, que además vive en la capital española, y para el capitán Mbappé, la gran estrella actual del gigante blanco.

En las otras eliminatorias, Inglaterra tendrá el factor cancha a su favor ante Noruega, en una reedición de los cuartos del pasado Mundial que ganaron a los Tres Leones (2-1 tras prórroga) en Miami.

Países Bajos, con Xavi Hernández en el banquillo, se enfrentará a Portugal, que da sus primeros pasos sin Cristiano Ronaldo, retirado de la escena internacional hace dos semanas y que defiende el título en esta segunda competición continental.

Finalmente Alemania, con Jürgen Klopp encargado de su reconstrucción, juega contra Bélgica.

Los partidos de cuartos de final y el cuadro de la Nations League:

Cuartos de final

España - Francia

Noruega - Inglaterra

Países Bajos - Portugal

Bélgica - Alemania

Semifinales y final (9-13 junio 2027):

Ganador España/Francia - Ganador Países Bajos/Portugal

Ganador Noruega/Inglaterra - Ganador Bélgica/Alemania