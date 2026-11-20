El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila , dijo que el hombre de 82 años que murió luego de estar a la intemperie en Buceo "planteó que no estaba dispuesto a ir a un centro ni del Mides ni de salud ".

El hombre en cuestión murió en un centro de salud de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) luego de permanecer tres días en una plaza del barrio Buceo. Vecinos de la zona habían alertado en reiteradas oportunidades al ministerio sobre su situación y expresado su preocupación por el deterioro de su estado de salud .

El ministro contó que la cartera recibió la primera llamada por este caso cerca de las 18:00 del domingo . "A menos de una hora de la llamada el equipo de calle estuvo allí y generó diálogo con la persona, la persona planteó que no estaba dispuesta a ir a un centro ni del Mides ni de salud ", dijo Civila en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

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"El equipo entendió en esa intervención que tenía que monitorear la situación , volver a intentar que la persona accediera a algunas de las propuestas que se le hacía y se volvió a concurrir cerca de la medianoche del domingo , a la madrugada del lunes y a la tarde del lunes ", agregó el secretario de Estado.

"En la tarde del lunes, como se vio a la persona dolorida y en un estado de riesgo se llamó a la ambulancia, al SAME, que concurrió al lugar y trasladó a la persona al centro de salud", afirmó Civila, quien además contó que se realizará una investigación de urgencia por el caso. "Lo que nosotros estamos investigando es por qué en las actuaciones anteriores del equipo no se hizo lo que se hizo a las 14:00 del lunes", sentenció.

En declaraciones difundidas por Telemundo de Canal 12, uno de los vecinos relató que había llamado por "tercera vez" para advertir sobre la situación del hombre.

"Esta es la tercera vez que llamamos al Mides por la situación de un señor que ya, no sé, está a punto bastante crónico de morirse, porque otra cosa no le puedo decir", expresó. En la conversación telefónica, el vecino insistió en que nadie había concurrido al lugar y describió el estado de salud del hombre: "El hombre está temblando, se va a morir, a ver si me entiende".

El operador se sorprendió y preguntó: "¿No han ido todavía?". Además, respondió que ya había derivado el reclamo y que volvería a reiterarlo internamente para averiguar por qué no habían concurrido los equipos. "Obviamente que le di prioridad de acuerdo a lo que usted me había llamado", señaló el operador.

Esta llamada se enmarca en el servicio de respuesta del Mides sobre personas en situación de calle; el organismo dispone de la línea gratuita 0800 3650 y del servicio de WhatsApp a través del 091 365 000.

En respuesta a la consulta sobre lo ocurrido, el Mides informó que su equipo base convocó a ASSE luego de que un equipo de calle notificara sobre una situación que podía implicar una "emergencia sanitaria".