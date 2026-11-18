Con alrededor de 2,2 millones de personas habilitadas para votar, el próximo domingo 22 de noviembre se celebrarán las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) , para elegir a los directores sociales del organismo, es decir, los representantes de los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas y las empresas contribuyentes.

Un total de nueve listas se presentan a estos comicios, en las que se eligen un titular y cinco suplentes para cada uno de los tres directores sociales de cara al período 2026-2031.

Las elecciones del domingo presentan la particularidad de que un solo grupo, el autodenominado movimiento Hay Otro Camino, presentan una lista en cada uno de los órdenes electorales del BPS, compitiendo con listas que actualmente ocupan puestos en el directorio por los trabajadores y los pasivos, y buscando la reelección en la representación del sector empresarial, ya que el grupo es respaldado por José Pereyra, actual director por ese orden.

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El orden de los trabajadores activos cuenta con dos listas que se disputan su representación en el directorio.

Por un lado, la lista 11, del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS, tiene a Carlos Clavijo como su titular, quien ocupa el cargo de director del BPS por los afiliados activos desde 2024, luego de la renuncia de Ramón Ruiz al cargo. Clavijo, metalúrgico y mecánico, es dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra), desde 2003.

Los suplentes de Clavijo son: Lorena Luján, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP); Gabriel Nánchez, del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca); Micaela Caraballo, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS); Luis Arijón, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys); y Pablo Abisab, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep).

Bajo el lema “Tu equipo en BPS”, además de otros apoyos del entorno sindical, la lista cuenta con el respaldo del PIT-CNT. Entre sus propuestas, la lista 11 aboga por la posibilidad de “acceder al retiro a los 60 años”, respaldados en "las dificultades que enfrentan las personas mayores para mantenerse o ingresar al mercado laboral y en que no todas llegan a los 65 años en condiciones de continuar trabajando y generar los ingresos necesarios para vivir”, según reza la web del PIT-CNT.

Plantean a su vez, la “modificación del sistema de ahorro individual” y “establecer una verdadera causal de retiro especial para quienes desempeñan tareas peligrosas o de alto desgaste físico”. Desde el ERT entienden, además, que “no se puede continuar pretendiendo que la seguridad social sea financiada exclusivamente por quienes viven de su trabajo“, por lo que, “desvincular parte de su financiamiento del salario permitiría, además, combatir la informalidad laboral”.

Por el otro, la lista 15, una de las que concurre bajo el lema “Hay Otro Camino” —junto a la lista 5 de pasivos y la lista 25 de empresas— presenta como titular a Lorena Roqueta. Como las otras listas, la 15 cuenta con el respaldo de José Pereyra, actual representante de las empresas en el BPS, quien fuera impulsado en 2021 por el movimiento Un Solo Uruguay. También fueron respaldados públicamente por la exsubsecretaria de Salud, Lorena Quintana, perteneciente a Cabildo Abierto.

Oriunda de Tarariras, Roqueta es abogada y escribana de profesión, y como tales trabaja en la Intendencia de Colonia desde el 2005.

Los suplentes de Roqueta en la lista son: María Sofía Bages Bistolfi, Diego Fernando Pazos Rosado, Dina Fernández Chaves Ferraro —alcaldesa de Maldonado entre 2015 y 2020, integrante de Partido Nacional—, Juan José Fernández Lacuesta y Gustavo Ariel Bermúdez Moreira, excandidato del Frente Amplio a intendente de Tacuarembó en 2025.

“Nosotros nos vemos como que servimos exclusivamente para el aporte”, dijo Roqueta a El Acontecer de Durazno, al señalar la distancia entre las obligaciones de los trabajadores y la respuesta del BPS cuando estos necesitan una prestación. Por lo tanto, una de las propuestas de la lista es agilizar los procesos de respuesta del organismo y la flexibilidad de las gestiones.

Según se observa en la web del grupo Hay otro camino, que promociona a todas las listas, apuntan a “fortalecer la presencia en el interior mediante mesas de trabajo descentralizadas”, a “mejorar los canales de comunicación para que todos los sectores laborales conozcan sus derechos, prestaciones y obligaciones” y a “garantizar información pública, periódica y accesibles sobre las decisiones del Directorio”.

Listas 11 y 15 del orden Trabajadores Activos para las Elecciones del BPS Crédito: BPS

Para los jubilados y pensionistas, tres listas

Los pasivos habilitados a votar en las próximas elecciones del BPS tendrán tres opciones entre las que elegir.

La lista 1, de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) —que en 2011, 2016 y 2021 llevó a Sixto Amaro a integrar el directorio— tiene como titular a Estela Ovelar, extrabajadora del BPS, donde estuvo 39 años.

Los suplentes de Ovelar en la lista son: Susana Rivero, Héctor Florit —ex director general y exconsejero de Educación Inicial y Primaria durante los gobiernos del Frente Amplio—, Carlos Notargiovanni, Celia Vence y Analía Gougeon.

La Onajpu propone trabajar para mejorar las jubilaciones y pensiones, para lo cual es necesario un aumento adicional, que luego no sea descontado. Apuntan a que las jubilaciones mínimas pasen a ser cuatro BPC (Bases de prestaciones contributivas), es decir, 27.456 pesos. Ovelar señaló, según La Semana, la necesidad de insistir en el aguinaldo para pasivos y en el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

La lista 2, de la rival Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Cojupe), tiene como titular a María Angela Pereira. Oriunda de Treinta y Tres, es jubilada de la educación secundaria, profesora de historia y exdirectora de liceos.

Los suplentes de la lista 2 son: Justo Montiel —expresidente de la Asociación Gremial de Municipales de Paysandú—, Lucia Ituarte Perciballi, Daniel Pedro Pereira, Maria Esther Corral y Javier Jacinto Alfaro.

Desde la Cojupe se plantea la rehabilitación del Sanatorio Canzani “deteniendo su desmantelamiento”, “eliminar las AFAP y el lucro en la seguridad social”, aumentar las pasividades mínimas al nivel del salario mínimo nacional, “volver a jubilarse a los 60 años de edad sin pérdida económica” y eliminar el IASS, entre otras propuestas.

La tercera contendiente, la lista 5, integra el lema del movimiento Hay Otro Camino y lleva a Renaldo Borriero como aspirante a director.

Sus suplentes son: José Antonio Tabárez Fernández, María Luisa Nogueira, Enrique Sánchez Urretavizcaya, Marta Cristina Frascheri Susen y Edgadro Rissotto Villarnobo.

Las propuestas del equipo encabezado por Borriero son: revisar el uso de los recursos y examinar gastos del BPS, “acercar la jubilación mínima al equivalente aproximado a $25.400”, explorar partidas extraordinarias para recuperar un aguinaldo para pasivos y respaldar la devolución del 10% reclamado por los llamados “cincuentones”, afectados por la reforma de la seguridad social de 1996.

Listas 1, 2 y 5 del orden Jubilados y Pensionistas para las elecciones del BPS Crédito: BPS

Cuatro opciones para las empresas contribuyentes

Bajo el lema “Dialogo, experiencia y compromiso”, la lista 21 impulsa a Graciela Álvarez, empresaria de Las Piedras, para que represente a las empresas contribuyentes en el directorio del BPS.

En la lista, a Álvarez la siguen Alejandro Gómez, secretario del Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles; María Fernández, integrante y expresidenta de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype); Marcelo Fripp, presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Conchillas y directivo de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios; Andrés Rodríguez, de la Unión de Comerciantes de Maldonado; y Diego Melito, presidente de la Sociedad de Fomento Rural Rincón de Velázquez.

Álvarez y su equipo señalan como principales problemas del BPS: su alta complejidad normativa, la “carga contributiva significativa”, la “persistencia de la infomalidad, que castiga a quienes cumplen”, el “uso creciente de certificaciones médicas, con debilidades en los controles” y “brechas en la calidad de atención, que dificultan una relación ágil con el organismo”.

Para solucionar esos desafíos que observan, la lista 21 propone: incentivos al cumplimiento con beneficios para buenos pagadores, protección y cobertura a empresas en momentos de incertidumbre, “gestión eficiente del ausentismo, con auditorías médicas en tiempo real”, una revisión de las facilidades de pago vigentes y “un modelo de atención cercano, con oficinas que respondan en plazos acotados”.

La lista 25, representante de “Hay otro camino” en el orden de las empresas, impulsa a Jorge Manuel Fernández Pereyro como aspirante a integrar el directorio. Fernández forma parte del directorio de Cutcsa como vocal, es asesor de la Cámara de Transporte del Uruguay e integra del consejo fiscal de la mutualista Asociación Española.

Sus suplentes son: Silvia Inés Arimón Fernández, Pablo Raúl Martínez Machín, Gonzalo Gabriel Brum Berninzoni, Mirella Osano Pereira y Daniel Alberto López de los Santos.

Desde Hay otro camino, proponen impulsar, de ocupar el directorio, “convenios de deuda cumplibles” y “reglas claras”, pidiendo que los cambios de criterio del BPS se comuniquen a las empresas por escrito y de manera anticipada. Buscan que haya “menos trámites repetidos”, que el organismo no pida “datos que ya posee” y procedimientos claros para el ingreso y ascenso del personal del BPS, con “concursos transparentes”.

Bernardo Aldabalde, empresario dedicado a la importación de café y accesorios para restaurantes, es quien encabeza la lista 27, que compite con el lema “Con voz propia”. Lleva como suplentes a Mariela Moura Izquierdo, Néstor Ignacio Fornaro Iriarte, Karina Yon Larrañaga, Matías Fierro Peñagaricano y Nelson de León Pepelescov

La lista tiene como prioridad la situación de las pequeñas y medianas empresas con deudas en el BPS, con un proyecto de regularización mediante pagos parciales que podría beneficiar a unas 60.000 empresas, según dijo Aldabalde a El Telegrafo. También señaló como importante que el BPS atienda la situación de las certificaciones médicas y advirtió que los acuerdos para trabajar 40 horas semanales, pese a ser “un muy buen logro” sindical, pueden repercutir en costos para el consumidor final.

La lista 30, cuyo lema es “Defendiendo los intereses del país y todos los empresarios”, impulsa como candidato a Daniel Añón, secretario de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu).

En la papeleta lo siguen Daniel Fernández, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu); Leonardo Slinger, de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay; Aline Blisio, del Centro Comercial e Industrial de Salto; Gabriel Capurro, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay; y Enrique Padial, presidente del Centro de Farmacias del Uruguay.

Desde la lista 30 abogan por la mejora de la atención del BPS a empresas en oficinas del interior del país, mejorar la eficiencia y reducir costos para el organismo, la formalización de pequeños emprendimientos que tengan dificultades para afrontar los costos fijos exigidos por el sistema y la creación de un “defensor del contribuyente” dentro del banco.