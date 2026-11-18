En las últimas horas la compañía global de infraestructura financiera Akua, cofundada por el uruguayo Juan José Behrend , recibió una inversión de Itaú Ventures, el vehículo de Corporate Venture Capital de Itaú Unibanco . Además de la inversión, la unión implica innovación abierta y la exploración de la tecnología de Akua para la modernización de la plataforma de adquirencia y la evolución del negocio de medios de pago de Itaú.

Pero más allá de este hito, esta operación pone el foco en el vínculo entre la banca y el ecosistema emprendedor uruguayo , y abre la oportunidad para analizar qué lugar ocupan las startups en la estrategia de negocios de las instituciones financieras con presencia en Uruguay. En diálogo con Café & Negocios, representantes de Itaú y BTG Pactual explicaron por qué los emprendimientos y las startups forman parte de sus estrategias, cómo se traduce ese interés en Uruguay, qué herramientas e iniciativas tienen en marcha y cuáles son sus planes para seguir desarrollando este segmento.

En conversación con Café y Negocios, desde BTG Pactual, entidad financiera que desembarcó en Uruguay en julio de este año tras concretar la compra de la operación local de HSBC, se definen como un banco de “emprendedores y para emprendedores" .

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“Esa cultura se refleja en nuestro modelo de socios (partnership) y en cómo acompañamos a los emprendedores en distintas etapas”, señalaron desde el banco.

A nivel global, BTG cuenta con Boostlab, su programa de inversión en startups, y complementa esa estrategia con BTG Pactual Empresas, a través del cual ofrece servicios bancarios a pequeñas y medianas empresas. También acompaña a los fundadores en la gestión y el crecimiento de su patrimonio personal luego de un evento de liquidez.

En Uruguay, a partir de su llegada, el banco busca profundizar su acercamiento al ecosistema emprendedor.

“Vemos un ecosistema que está ganando madurez y queremos acercarnos más a sus emprendedores para identificar oportunidades de inversión”, remarcaron desde la entidad.

Por su parte, Itaú, también de origen brasileño y con una larga trayectoria en el mercado financiero uruguayo, cuenta con una estrategia que combina servicios financieros especializados con espacios de conexión y generación de negocios para el ecosistema emprendedor.

“Vimos que el ecosistema emprendedor uruguayo estaba creciendo y que las startups necesitaban un banco que entendiera su forma de operar, y decidimos acompañar ese crecimiento”, señaló Diego Lanza, director de Empresas y Nuevos Negocios de Itaú.

Según explicó, la estrategia para este segmento se estructura en tres líneas: alianzas con fintechs y empresas tecnológicas, desarrollo de nuevos negocios y una propuesta de valor específica para startups y empresas tecnológicas.

“Contamos con Núcleo Tech, un modelo de atención para startups y empresas tecnológicas. Cada cliente del segmento cuenta con un oficial de atención personalizada y un proceso de onboarding 100% digital. Además, ofrecemos productos pensados para este segmento y créditos adaptados a sus necesidades, basados en modelos cualitativos y sin exigir antigüedad comercial. Hoy Núcleo Tech acompaña a más de 400 emprendimientos”, sostuvo.

A su vez, a través de Cubo Itaú, el banco conecta a las startups con clientes, corporaciones e inversores para que puedan potenciar sus negocios, tanto en Uruguay como mediante conexiones con Brasil y el resto de la región.

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Lo interesante es que, más allá de servicios financieros adaptados, tanto BTG Pactual como Itaú cuentan con plataformas orientadas a invertir en startups o conectarlas con oportunidades de negocio, corporaciones e inversores.

Por su parte, Itaú tiene en Cubo una de sus principales apuestas para vincularse con el ecosistema emprendedor. En 2024, Uruguay fue el país elegido para albergar la primera sede de la plataforma fuera de Brasil. Cubo nació en San Pablo en 2015 y funciona como un espacio de conexión y generación de negocios entre startups, corporaciones e inversores.

"Cubo es el puente entre Itaú y el ecosistema emprendedor. El banco acompaña a las empresas desde lo financiero, y nosotros sumamos la red de conexiones y negocios que una startup necesita para escalar”, sostuvo Juan Garrido, country manager de Cubo Itaú.

La propuesta para las startups que acceden al sello Cubo se estructura en cuatro pilares: acceso a negocios, a través de conexiones con corporaciones; acceso a mercados, especialmente mediante los vínculos con Brasil y la región; acceso a inversión, a través de una red de fondos de venture capital; y acceso a conocimiento, mediante una red de socios, programas, eventos y talleres.

Los resultados de la plataforma en Uruguay también muestran el alcance de esa estrategia. Según detalló Garrido, durante 2025 Cubo generó más de 460 conexiones entre startups y corporaciones, de las que surgieron 22 contratos. Los sectores más activos fueron inteligencia artificial, automatización, análisis de datos, fintech y retail, mientras que la biotecnología sorprendió y actualmente representa un tercio de la cartera.

El impacto también se extendió a otros ámbitos del ecosistema. Algunas startups consiguieron capital de fondos internacionales y de fondos vinculados a Cubo, mientras que otras establecieron alianzas entre sí para ofrecer soluciones conjuntas. Además, el modelo comenzó a operar en sentido inverso: tres startups brasileñas ya se radicaron en Uruguay a través del programa de soft landing que Cubo desarrolla junto a Uruguay XXI.

Actualmente, la comunidad de Cubo en Uruguay reúne a 52 startups, ocho partners y 14 corporaciones.

En el caso de BTG Pactual, Boostlab funciona como la plataforma de aceleración e inversión en startups del equipo de Capital Privado del banco y su alcance ya incluye a Uruguay. El programa combina capital con acompañamiento estratégico para impulsar el crecimiento de los emprendimientos a largo plazo. A través de esta propuesta, busca ayudarlos a desenvolverse en distintos ciclos económicos, mantener la eficiencia operativa y tomar decisiones con una visión de largo plazo. La iniciativa está dirigida a emprendedores que desarrollan negocios con potencial de alcance global, modelos altamente escalables y una perspectiva de crecimiento a largo plazo.

Desde su creación en 2018, Boostlab concretó 14 inversiones y acompañó a más de 80 startups, según cifras publicadas por BTG Pactual. Entre las operaciones cuyos montos fueron divulgados en la prensa brasileña, en 2019 el banco destinó alrededor R$ 10 millones en conjunto a tres compañías: Agronow, Digesto y Finpass. Más recientemente, en 2024, anunció inversiones iniciales de R$ 1 millón para cada una de otras cuatro startups: Beegol, Incentivar, Intuitive Care y Regcheq, con la posibilidad de duplicar ese aporte en función de su desempeño. Esta última operación marcó además la incorporación de una startup chilena al programa, ampliando su alcance regional.

Explorar inversiones y potenciar negocios: los planes de los bancos para este segmento en Uruguay

De cara al futuro, ambos bancos tienen objetivos diferentes para desarrollar su vínculo con el ecosistema emprendedor uruguayo.

Para BTG Pactual, que desembarcó recientemente en el país, la prioridad está en conocer más de cerca el mercado local e identificar oportunidades de inversión.

Desde la entidad señalaron que ven oportunidades en empresas tecnológicas uruguayas que desarrollan soluciones innovadoras con potencial para crecer fuera del país. En ese sentido, consideran que la adquisición de HSBC Uruguay les permitirá acercarse a ese ecosistema y, con el apoyo de sus equipos locales, conocer a más fundadores y evaluar posibles inversiones.

Por el momento, el banco no tiene metas de inversión definidas para Uruguay, sino que su estrategia pasa por desarrollar la presencia de Boostlab en el país a través de su plataforma regional y acompañar las oportunidades que surjan.

“En esta etapa, nuestro foco está en conocer más de cerca el ecosistema local y evaluar oportunidades a medida que se presenten. Nuestro objetivo es seguir evaluando oportunidades en el país desde esa plataforma regional”, adelantaron.

Itaú, en cambio, apunta a profundizar las iniciativas que ya tiene en funcionamiento. Diego Lanza aseguró que el banco continuará desarrollando su propuesta de Itaú Empresas para acompañar a las compañías en cada etapa de crecimiento, con soluciones adaptadas a sus necesidades. En el caso de las startups, esto implica seguir ajustando la atención especializada de Núcleo Tech a las características y la operativa de este tipo de negocios.

El otro eje será Cubo Itaú. “Queremos que más emprendimientos uruguayos puedan crecer hacia Brasil y el resto de América Latina, y que Uruguay se consolide como una plataforma regional de innovación”, señaló Lanza.

Además, el banco buscará involucrarse directamente en el desarrollo de soluciones junto a las startups. “Como banco, seguiremos impulsando activamente el desarrollo de este ecosistema. Eso significa abrir nuestros propios desafíos a las startups y trabajar con ellas en soluciones para nuestros clientes”, concluyó.