La presencia de autos eléctricos en el parque automotor es cada vez más nítida y hay un dato que lo demuestra: entre enero y octubre se vendieron más de 23.000 cero kilómetro con un fuerte aumento interanual. Las cifras crecen previo a la puesta en vigencia del cobro del Imesi a los vehículos de mayor precio .

El incremento de la demanda por vehículos eléctricos se constata en dos hechos: la continua llegada de barcos con unidades cero kilómetro al puerto de Montevideo y el aumento de las ventas en las importadoras.

En el primer caso, la semana pasada arribó el buque Grande Oriente de Grimaldi con 3.334 autos chinos , el segundo mayor embarque de vehículos en la historia de Uruguay. Además, la previsión es que en diciembre lleguen ocho buques de cuatro navieras diferentes.

El segundo dato que muestra el aumento de la demanda lo aporta la Asociación del Comercio Automotor (ACAU) . La gremial informó que en los 10 primeros meses del año se vendieron 23.581 cero kilómetro, entre autos y utilitarios deportivos (SUV) eléctricos , con una suba interanual de 116% (habían sido 10.894 en el mismo período de 2025). En el primer caso fueron 11.017 con una variación positiva de 123%, mientras que en el segundo se comercializaron 12.564 y una suba de 111%.

Según los datos de ACAU, en los diez meses se comercializaron, en promedio, 78 cero kilómetro por día.

En total -incluyendo utilitarios, minibuses, camiones y ómnibes- se vendieron 25.011 vehículos eléctricos en los 10 meses, con incremento de 119% frente al mismo período de 2025.

Tomando en cuenta esos números, el 30 de junio el gobierno resolvió aplicar Imesi a los vehículos eléctricos con un valor CIF superior a US$ 19.000 desde enero del año próximo. Y desde el anuncio, los números de venta empezaron a aumentar, aunque con oscilaciones. En junio se habían vendido 2.204 autos y SUV y al mes siguiente fueron 2.646. La mayor cantidad se verificó en agosto con 3.293 unidades nuevas (1.436 autos y 1.857 SUV), mientras en agosto se vendieron 2.915 y en octubre 3.002.

Imesi desde enero

El decreto sobre el cobro del impuesto desde enero señaló que se aplicará a los vehículos con un valor CIF (costo, seguro y flete) de importación superior a US$ 19.000, de manera gradual y en dos franjas establecidas. El texto estableció que los automóviles con precio entre US$ 19.001 y US$ 27.000 serán gravados con un impuesto de 5%. En el caso de las unidades con valor mayor a US$ 27.000 pagarán 9%. Por último, los cero kilómetro que no excedan los US$ 19.000 seguirán libres de Imesi.

En la fundamentación del decreto, el Poder Ejecutivo indicó que “la evolución reciente del mercado automotor evidencia un crecimiento sostenido en la importación y comercialización” de vehículos eléctricos, “sin perjuicio de que a la fecha representan un porcentaje menor del parque automotor nacional”. Actualmente, la venta de eléctricos se acerca al 40% del total.

El texto añadió que “la estructura tributaria debe adaptarse de forma dinámica a la evolución de los mercados, tecnologías y patrones de consumo, calibrando los incentivos fiscales conforme a la disminución experimentada en los precios de las tecnologías y sin afectar significativamente las políticas energéticas, ambientales y de movilidad sostenible”.

El cambio tributario llevó a los importadores a adelantar las compras de eléctricos en el exterior lo que se tradujo en el mayor arribo de embarques al puerto de Montevideo.