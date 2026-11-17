“Yo puedo asegurar que no va a haber cambios de ministros”, sostuvo el pasado jueves en una rueda de prensa el presidente del Frente Amplio , Fernando Pereira , a la salida de la mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno.

Puertas adentro en la Huella de Seregni, el exsindicalista había hecho la misma constatación: “No va a haber cambios de ministros”.

Su afirmación fue parte de un informe político a los dirigentes al inicio de la reunión y varios de los presentes consultados llamaron la atención sobre ese punto: que el propio Pereira trajo el tema a colación sin que alguien hubiera hecho mención al asunto.

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Consultado por El Observador, Pereira confirmó que habló de ese punto con el presidente Yamandú Orsi previo al encuentro. “En esta etapa no va a haber. Este año seguro que no hay cambios ”.

Ante la pregunta de si eso implica que al promediar la mitad del mandato el año que viene se pueda relanzar el gabinete con nuevos nombres y enroques en las carteras, Pereira contestó: “No lo descarto pero no está confirmado para nada. En principio te diría que hay conformidad con el gabinete. No quiere decir que luego no haya cambios porque a veces hay desgastes, necesidad… este año seguro que no y hay conformidad con el gabinete. Yo no nombro ministros, quien los nombra es el presidente”.

El pronunciamiento de Pereira previa consulta al presidente Orsi llega en días en que varios dirigentes del oficialismo –incluidos importantes jerarcas del gobierno– manejan como un escenario factible que al terminar el año o al comenzar el siguiente haya cambios en el gabinete.

La posibilidad, por ejemplo, fue parte de intercambios que el propio Orsi mantuvo meses atrás con la cúpula del MPP.

De momento, Presidencia ha desmentido cualquier movimiento en esa línea, al tiempo que dirigentes de estrecha confianza del mandatario marcan a menudo que Orsi es un convencido desde sus tiempos en la intendencia de “no cobrar al grito” con las encuestas y de procurar la continuidad del gabinete.

El presidente se mantuvo firme por ejemplo en no remover al ministro de Trabajo, Juan Castillo, cuando este cuestionó públicamente que Orsi haya ido al portaaviones estadounidense USS Nimitz el 2 de mayo.

La discusión tiene lugar en un escenario en todas las encuestas de baja aprobación que el gobierno, pese a no asistir a un deterioro, no logra repuntar.