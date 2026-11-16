El diputado nacionalista Sebastián Andújar cuestionó la decisión del Congreso de Intendentes de mantener para 2027 los valores de la patente de rodados de 2026 para los vehículos a combustión y modificar las alícuotas para los eléctricos.

El legislador consideró que el congelamiento del tributo representa "un aumento" para los propietarios de autos usados, debido a la caída de su valor de mercado, y sostuvo que el Parlamento tiene potestades para modificar la ley que regula el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

"Es una injusticia tributaria, hay una desproporcionalidad y una falta de razonabilidad muy importante y muy acentuada en este tema", afirmó el diputado nacionalista en entrevista con Todo Un Tema, un programa del streaming de El Observador. Para Andújar, la decisión de mantener los valores del año anterior no contempla los cambios que experimentó el mercado automotor durante 2025 y 2026, cuando bajaron los precios tanto de los vehículos nuevos a combustión como de los usados.

"Congelar no es bajar, es subir sin que se note": las críticas de Sebastián Andújar a los intendentes por la patente de rodados 2027

"Dejarlo congelado, el mismo precio que se pagó este año para el año que viene, es un aumento, porque los autos valen menos en el mercado venal", sostuvo. Y agregó: "Es una mala posición y va mucho más allá de una decisión sobre el tributo. No se pueden cambiar las reglas del juego, no se puede traicionar la confianza de su consumidor ".

El diputado distinguió entre el valor venal de un vehículo, que contempla su antigüedad y depreciación, y el precio de mercado al que finalmente se concreta una compraventa. A su juicio, el sistema de cálculo de las patentes no refleja adecuadamente esa pérdida de valor.

Ante el argumento del presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, de que la recaudación por patente es una fuente de ingresos relevante para los gobiernos departamentales, Andújar señaló que esos recursos también incrementan su capacidad de crédito y endeudamiento, ya que se utilizan como garantía de los fideicomisos que realizan las intendencias: "Engrosar las arcas significa también aumentar la capacidad de crédito y, por ende, la capacidad de endeudamiento", afirmó.

El legislador también sostuvo que las intendencias deben explicar con claridad si necesitan mayores ingresos para sostener sus administraciones y consideró que, en ese caso, también deben revisar sus gastos. Sobre esto, agregó: "La capacidad económica familiar está agotada y no se puede exprimir más en un lugar donde no existe o no hay más jugo para dar. Estamos exprimidos desde el punto de vista tributario los uruguayos".

Consultado sobre la posibilidad de que su planteo genere resistencias por parte de los gobiernos departamentales, Andújar reconoció que puede haber una "lectura política" vinculada a la autonomía y la descentralización, pero insistió en que se debe "propiciar diálogo y mucha sensatez".

La diferencia entre los cambios de Oddone y los intendentes

Andújar también cuestionó las nuevas franjas de tributación para los vehículos eléctricos 0 km. El Congreso de Intendentes estableció un régimen de transición hacia 2028, con tasas de 3% para los vehículos de hasta US$ 19.000, 4% para los que superen ese valor y lleguen hasta US$ 25.000 y 5% para los que cuesten más de US$ 25.000, en todos los casos sin IVA.

Consultado sobre si era razonable que los vehículos eléctricos de mayor valor pagaran más, el diputado comparó la resolución de los intendentes con la modificación del subsidio a la importación de estos automóviles que impulsó el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Andújar dijo que, cuando Oddone presentó el cambio durante la discusión de la Rendición de Cuentas, explicó que la modificación tenía como objetivo destinar la recaudación adicional a políticas de primera infancia y seguridad. Además, destacó que el cambio se comunicó antes de que los consumidores compraran los vehículos.

"Cuando Oddone vino a la Rendición de Cuentas y vino con otra carpeta —yo lo tengo que admitir, otra carpeta totalmente distinta—, él nos dice: 'Yo generé un decreto donde se modifica el subsidio del vehículo eléctrico porque tengo un destino que es una urgencia y para nosotros es muy importante. De ese dinero que voy a recaudar antes que la persona lo compre, ese dinero que yo recaudo es para pobreza infantil y para seguridad'. Hasta ahí bien, con mucha carpeta, lo tuvimos que asimilar; no hubo discusión, nos dejó absolutamente sin discusión", recordó Andújar .

Para el diputado, esa justificación fue diferente a la del Congreso de Intendentes, que resolvió modificar las condiciones tributarias de vehículos que ya fueron comprados. Argumentó que quienes optaron por un automóvil eléctrico tuvieron en cuenta, al momento de tomar la decisión, tanto el ahorro en combustible como el beneficio tributario.

En muchos casos, agregó, los compradores asumieron préstamos a largo plazo y organizaron sus finanzas considerando esos ahorros para poder pagar el vehículo: "¿Cuál es la justificación del Congreso de Intendentes? (...) ¿Por qué ellos tienen que aumentar o cambiar las reglas de juego? (...) ¿Cómo pago yo hoy mi cero kilómetro eléctrico? Lo pago a través del ahorro que genera en combustible y el ahorro que genera en tributo", planteó.

Por eso, consideró que el Congreso de Intendentes no tiene una justificación equivalente a la que presentó Oddone para cambiar las condiciones. "La decisión del Congreso de Intendentes es sobre el hecho consumado", cuestionó.

Andújar sostuvo que el Sucive es "un elefante blanco" y que el Parlamento puede modificar la ley que lo regula

En la misma línea, el legislador sostuvo que el Parlamento tiene potestades para modificar la ley que regula el Sucive y establecer otro mecanismo para determinar el precio de las patentes. Andújar recordó también que el sistema fue creado durante el gobierno de José Mujica para terminar con la denominada "guerra de patentes" entre las intendencias, cuando los departamentos competían por ofrecer menores precios para atraer empadronamientos.

Sin embargo, consideró que desde su creación los contribuyentes no se beneficiaron con una reducción del tributo. Sobre esto, dijo: "Después de la creación del Sucive, los únicos que han perdido en esto son los que tributan. Nunca bajaron las patentes, nunca se tomó un precio mucho más accesible, siempre fue la flecha hacia arriba (...) El Parlamento, como es una ley nacional, tiene toda la potestad de modificar esa ley. Y en esa ley hay artículos que hablan de cómo se calcula el precio de la patente", señaló.

El diputado propuso convocar al Congreso de Intendentes para discutir posibles cambios y establecer reglas más claras sobre la determinación de los valores. En ese marco, cuestionó el papel de Autodata, la empresa privada que establece los valores de referencia de los vehículos usados.

"Es cierto que es una sola empresa, desde que existe la ley de Sucive, la que determina el precio del mercado de los autos usados", señaló. Y agregó: "El Sucive es como algo que nosotros sabemos que existe, pero nadie sabe quién está, quién es o cómo se controla. Es un elefante blanco. No es transparente".

Andújar cuestionó que la web del sistema no permita conocer cómo se calcula el valor de cada vehículo ni proyectar cuánto se pagará de patente en los próximos años. Como ejemplo, mencionó las herramientas de UTE, que permiten comparar tarifas a partir del consumo de cada usuario. "El Sucive tiene que modernizarse, tiene que tener una comunicación con la población, con el civil, el que pone la plata, de otra forma, mucho más amable, mucho más transparente, para saber cómo la persona puede tomar las decisiones", afirmó.