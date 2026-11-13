Montevideo estrena nuevo sistema para dejar a los niños en centros educativos sin estacionar: cómo funciona

La Intendencia de Montevideo (IM) pondrá en marcha el próximo lunes 16 de noviembre un nuevo sistema para dejar y recoger estudiantes en los centros educativos sin necesidad de estacionar ni bajar del vehículo.
La iniciativa, denominada “Saludo y sigo”, comenzará como plan piloto en avenida Rivera, en el tramo comprendido entre Bulevar Artigas y Mario Cassinoni, junto al colegio Saint Brendan's, ubicado en Rivera 2314.
El objetivo es reducir los congestionamientos que se producen durante los horarios de entrada y salida de los colegios, evitar que los vehículos se detengan en doble fila y mejorar la seguridad de los estudiantes.
La propuesta surgió del trabajo conjunto entre las autoridades del centro educativo y la comuna.
Cómo funcionará el nuevo sistema “Saludo y sigo” en avenida Rivera
El mecanismo permitirá que los conductores se detengan durante unos segundos en una zona especialmente señalizada para que los estudiantes suban o bajen del vehículo.
La principal diferencia respecto al funcionamiento habitual es que los adultos deberán permanecer al volante y no podrán descender del automóvil.
Para evitar demoras, los niños deberán tener sus mochilas y pertenencias preparadas antes de llegar al punto de descenso.
Una vez que el estudiante baje o suba, el conductor tendrá que continuar inmediatamente la marcha para dejar libre el espacio al siguiente vehículo.
El colegio dispondrá de personal encargado de recibir y acompañar a los alumnos hasta el ingreso al edificio.
Qué días y en qué horarios funcionará el sistema
El plan piloto se aplicará de lunes a viernes, durante el período de clases, en dos franjas horarias:
La Intendencia señaló que será fundamental la colaboración de las familias, especialmente en el respeto de las zonas señalizadas, la realización de paradas breves y la prohibición de detenerse en doble fila.
La experiencia permitirá evaluar si el sistema “Saludo y sigo” resulta efectivo para ordenar la circulación en los entornos escolares y mejorar la seguridad vial durante los momentos de mayor movimiento.