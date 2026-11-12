Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Mundo / CURIOSIDADES

Por El Niño, apareció un "barco fantasma" que navega en dirección al Río de la Plata

La embarcación fue detectada inicialmente en Corrientes y, después de varios intentos por asegurarla, volvió a quedar a merced del curso del agua.

12 de noviembre de 2026 15:47 hs
Barco fantasma del Litoral

Barco fantasma del Litoral

Un barco abandonado que permanece a la deriva en el río Paraná volvió a desprenderse de su amarre y navega sin control aguas abajo, en dirección al Río de la Plata, mientras las condiciones hidrológicas asociadas al fenómeno de El Niño complican su recuperación.

La embarcación fue detectada inicialmente en la provincia argentina de Corrientes y, después de varios intentos por asegurarla, volvió a quedar a merced del curso del agua.

Barco fantasma navega por el Paraná

Conocido como "barco fantasma" porque no se pudo establecer con certeza su procedencia ni quiénes son sus propietarios, la Prefectura Naval Argentina interviene en el seguimiento del buque y en las tareas para determinar cómo actuar ante su avance.

Más noticias

El Niño se acerca a su máxima intensidad y podría alcanzar niveles récord, según Metsul: hasta cuándo se extenderá el fenómeno

IICA advirtió a ministros del Consejo Agropecuario del Sur que El Niño afectará la productividad de alimentos

¿Qué se sabe del "barco fantasma" que navega en dirección al Río de la Plata?

El casco, identificado como Uros-Z mide 107 metros de eslora, 14,5 de manga y 6,70 de puntal. Fue concebido a comienzos de la década de 1990 como un buque tanque químico, con bodegas de acero inoxidable, pero nunca llegó a completarse ni obtuvo matrícula.

La construcción quedó paralizada después de que la empresa que había encargado la unidad entrara en concurso de acreedores. A partir de un acuerdo con el Estado nacional, la embarcación quedó bajo propiedad estatal, aunque con el paso de los años no se resolvió su situación administrativa ni se concretó su retiro del río. En 2000, el astillero había firmado un compromiso con el Ministerio de Economía para sacar la estructura del lugar en un plazo de 60 días, pero la medida no se cumplió, según informó Infobae.

El antecedente más cercano tuvo lugar en enero de 2018, cuando otra creciente rompió las amarras y el casco recorrió cerca de 60 kilómetros por el Paraná. En aquella oportunidad, debieron remolcarlo hasta el puerto de Empedrado y la Prefectura intervino para custodiarlo y advertir a otras embarcaciones que evitaran acercarse.

El nuevo desplazamiento se produce durante una crecida vinculada con El Niño. El aumento del caudal y la fuerza de la corriente favorecieron la rotura de los cabos que sujetaban la estructura. El Instituto Nacional del Agua (INA) también advirtió sobre la evolución de la creciente: en su pronóstico para Rosario, difundido el 11 de noviembre, estimó que el nivel del Paraná podría alcanzar entre 5,20 y 5,30 metros hacia la tercera semana del mes o fines de noviembre.

Captura Dataspace.copernicus.eu

Captura Dataspace.copernicus.eu

Visto por última vez en cercanías a la Isla La Palomera, el "barco fantasma" no cuenta con luces ni boyas que permitan advertir su presencia durante el recorrido, en un tramo utilizado por pescadores y otras naves de menor porte.

Las más leídas

Hoy es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: a quiénes les corresponde y cómo se paga

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 11 de noviembre

Quiénes eran Roberto Berrospe y Ana Verónica Solome, la pareja que murió junto a su hija de dos años en Ruta 12

Asociación de Magistrados respaldó a jueza que ordenó retirar informe de Ignacio Álvarez y rechazó ataques personales

Temas

El Niño Río de la Plata

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos