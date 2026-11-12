Por El Niño, apareció un "barco fantasma" que navega en dirección al Río de la Plata

Un barco abandonado que permanece a la deriva en el río Paraná volvió a desprenderse de su amarre y navega sin control aguas abajo, en dirección al Río de la Plata , mientras las condiciones hidrológicas asociadas al fenómeno de El Niño complican su recuperación.

La embarcación fue detectada inicialmente en la provincia argentina de Corrientes y, después de varios intentos por asegurarla, volvió a quedar a merced del curso del agua.

Conocido como "barco fantasma" porque no se pudo establecer con certeza su procedencia ni quiénes son sus propietarios, la Prefectura Naval Argentina interviene en el seguimiento del buque y en las tareas para determinar cómo actuar ante su avance.

El casco, identificado como Uros-Z mide 107 metros de eslora, 14,5 de manga y 6,70 de puntal. Fue concebido a comienzos de la década de 1990 como un buque tanque químico, con bodegas de acero inoxidable, pero nunca llegó a completarse ni obtuvo matrícula.

La construcción quedó paralizada después de que la empresa que había encargado la unidad entrara en concurso de acreedores. A partir de un acuerdo con el Estado nacional, la embarcación quedó bajo propiedad estatal, aunque con el paso de los años no se resolvió su situación administrativa ni se concretó su retiro del río. En 2000, el astillero había firmado un compromiso con el Ministerio de Economía para sacar la estructura del lugar en un plazo de 60 días, pero la medida no se cumplió, según informó Infobae.

El antecedente más cercano tuvo lugar en enero de 2018, cuando otra creciente rompió las amarras y el casco recorrió cerca de 60 kilómetros por el Paraná. En aquella oportunidad, debieron remolcarlo hasta el puerto de Empedrado y la Prefectura intervino para custodiarlo y advertir a otras embarcaciones que evitaran acercarse.

El nuevo desplazamiento se produce durante una crecida vinculada con El Niño. El aumento del caudal y la fuerza de la corriente favorecieron la rotura de los cabos que sujetaban la estructura. El Instituto Nacional del Agua (INA) también advirtió sobre la evolución de la creciente: en su pronóstico para Rosario, difundido el 11 de noviembre, estimó que el nivel del Paraná podría alcanzar entre 5,20 y 5,30 metros hacia la tercera semana del mes o fines de noviembre.

Captura Dataspace.copernicus.eu Dataspace.copernicus.eu

Visto por última vez en cercanías a la Isla La Palomera, el "barco fantasma" no cuenta con luces ni boyas que permitan advertir su presencia durante el recorrido, en un tramo utilizado por pescadores y otras naves de menor porte.