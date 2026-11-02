Meteorólogo anunció lluvias y frío para la llegada del papa León XIV a Uruguay y anticipó cómo afectará El Niño al verano

El meteorólogo Mario Bidegain advirtió que la llegada del papa León XIV a Uruguay estará acompañada de lluvias y un fuerte descenso de las temperaturas , con máximas que rondarán los 15 °C durante el fin de semana.

En declaraciones a Telemundo (Canal 12), el especialista explicó que se espera el ingreso de un frente frío el viernes, día previsto para la llegada del pontífice, que provocará un aumento de la inestabilidad y un descenso de las temperaturas.

"El viernes, el día de la llegada del Papa, tenemos también previsto un ingreso de una masa de aire frío. Un frente frío que va a venir acompañado de algunas lluvias y esperemos que no venga acompañado de tormentas", señaló.

Meteorólogo adelantó hasta cuándo sigue el frío y anunció que esta semana llegará una mejora: los detalles

Meteorólogo anunció más lluvias y un fuerte descenso de temperatura en Montevideo: cuándo será

Según Bidegain, las precipitaciones se concentrarían durante las últimas horas del viernes y podrían extenderse hasta la madrugada y la mañana del sábado .

"Lo más importante es que para el fin de semana vamos a tener un fuerte descenso de temperatura. Estamos hablando de máximas en Montevideo de alrededor de 15 grados, tanto para sábado como para domingo", afirmó.

Ante este escenario, recomendó a quienes tengan previsto participar de las actividades al aire libre durante la visita papal que lleven ropa de abrigo.

"Los que vayan a actividades al aire libre, incluso lo que serían las misas con el Papa, básicamente lleven un abrigo porque van a estar las condiciones inestables y frías", sostuvo. Y reiteró: "No dejar el abrigo en la casa".

TIEMPO "INESTABLE" DURANTE LA VISITA DEL PAPA



¿Cómo estará el tiempo durante los días en los que el papa León XIV visite Uruguay?: lo hablamos con el meteorólogo Mario Bidegain



"Tenemos previsto el ingreso de una masa de aire frío que traerá algunas lluvias"



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El Niño traerá más lluvias a Uruguay durante los próximos meses

Más allá del pronóstico para la visita del Papa, Bidegain advirtió que el fenómeno de El Niño ya está afectando a Uruguay y provocará un incremento de las precipitaciones durante los próximos meses.

"El Niño ya nos viene afectando hace por lo menos tres meses", aseguró el meteorólogo, quien señaló que las lluvias han tenido mayor incidencia en el sur de Brasil y el extremo norte de Uruguay.

Para las próximas semanas, anticipó un aumento tanto en la frecuencia de los días con precipitaciones como en los acumulados de lluvia, especialmente al norte del río Negro.

El especialista explicó que una de las características de este fenómeno es la variabilidad de las condiciones meteorológicas, con jornadas en las que pueden alternarse lluvias, tormentas y períodos de buen tiempo en pocas horas.

"No es que tengamos lluvia durante todo un día, 24 horas, sino que son muy variables, lluvias pasajeras con tormentas, pero que mejoran también rápidamente", indicó.

Como ejemplo de las precipitaciones recientes, Bidegain mencionó que en Carrasco se registraron más de 100 milímetros de lluvia, mientras que en el Prado el acumulado rondó los 50 milímetros.

Según explicó, las precipitaciones de las últimas 24 horas se concentraron principalmente en la franja costera del Río de la Plata y el océano Atlántico.

¿Cómo será el verano 2027 en Uruguay?

El meteorólogo también se refirió a las perspectivas para el próximo verano y adelantó que espera una temporada más fresca de lo habitual, con temperaturas por debajo de los valores normales y una marcada variabilidad del tiempo.

"Vamos a tener un verano fresco, yo diría, con temperaturas que van a estar por debajo de lo normal y mucha variabilidad", sostuvo.

Bidegain consideró que durante el próximo verano podrían registrarse cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, con jornadas en las que se experimenten "prácticamente las cuatro estaciones dentro del mismo día".

En cuanto a la duración de El Niño, estimó que su influencia podría extenderse hasta el otoño de 2027. "Posiblemente recién a partir de lo que sería el otoño de 2027 va a cesar esta influencia del fenómeno de El Niño", explicó.

Sin embargo, señaló que durante enero podría producirse una pausa en las condiciones asociadas al fenómeno, antes de que aumenten nuevamente las lluvias durante febrero y marzo.

¿Qué pasará con el tiempo durante el Carnaval 2027?

Consultado sobre las perspectivas para el próximo Carnaval, Bidegain tampoco presentó un panorama favorable para las actividades al aire libre.

Según su pronóstico, febrero y marzo podrían registrar un aumento de la frecuencia de días con lluvia, coincidiendo con el período de mayor actividad de los espectáculos carnavaleros.

"A partir de febrero retomamos estas condiciones de Niño y básicamente hay un aumento de lo que sería la frecuencia de días con lluvia, básicamente en febrero y marzo", explicó.

"Eso, lamentablemente, para espectáculos al aire libre no es buena noticia", agregó.

De esta manera, el meteorólogo anticipó un escenario de mayor inestabilidad para los próximos meses, aunque recordó que las condiciones pueden cambiar rápidamente y que las previsiones para fechas concretas deberán ajustarse a medida que se acerquen.