El puerto de Montevideo y sus enormes desafíos

Cuando se habla del Puerto de Montevideo hablamos, en buena medida, de nuestra identidad nacional. Desde nuestros orígenes, el Uruguay fue puerto, fue la puerta de entrada de distintas culturas y visiones, además de su función comercial.

Por eso la importancia y relevancia del funcionamiento portuario de nuestro país. Ya pasaron los años 2022, 2023 y 2024, en los que se lograron récords históricos en movimiento de contenedores, superando por primera vez el millón de TEUs.

Ya se concretó el acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa Katoen Natie para llevar adelante la mayor inversión portuaria, por un monto superior a los 600 millones de dólares, y poder contar con la terminal especializada de contenedores más moderna de la región.

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Ya pasó el período de gobierno 2020–2025, durante el cual la inversión público-privada superó los 1.000 millones de dólares en proyectos ya finalizados y otros que continúan.

Todo esto se hizo con la convicción de que el desarrollo portuario impacta directamente en el crecimiento de nuestro país. Se hizo y fue muy positivo, ¡pero hay que seguir!

Hoy el Puerto de Montevideo enfrenta enormes desafíos de competitividad, por un lado con los puertos argentinos, en particular el de Buenos Aires, y por otro con los puertos brasileños, como Rio Grande, Paranaguá y Santos, que han desarrollado infraestructura que fortalece su competitividad.

Necesitamos ofrecer infraestructura, servicios eficientes y previsibilidad. Tenemos que actuar rápidamente y es claro que uno de los principales aspectos que marcan el desarrollo portuario es la profundidad. En el año 2024, luego de muchos años de negociaciones frustradas, el gobierno del presidente Lacalle Pou logró la autorización para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad.

Una obra imprescindible y que debería iniciarse lo antes posible. En los últimos meses, desde el Partido Nacional hemos solicitado iniciar formalmente las negociaciones con la Argentina para lograr la autorización para profundizar el canal de acceso a 15 metros, obra que se podrá realizar cuando se estime conveniente. Iniciar esas negociaciones ahora permite anticiparnos a las necesidades futuras del puerto, sin que eso implique ejecutar de inmediato la obra.

¿Por qué es importante la profundización? Un puerto con mayor profundidad genera más oportunidades de negocio: permite recibir buques de mayor calado y aprovechar mejor su capacidad de carga, lo que puede contribuir a reducir los costos por tonelada transportada. Se pueden obtener beneficios en cargas de celulosa, granos, contenedores, combustibles y mineral de hierro, entre otras.

Ese tiene que ser uno de los diferenciales del puerto de Montevideo para poder ser el hub de la región.

La infraestructura en el agua, la profundidad, es determinante para lograr esos objetivos. Por eso es muy importante comenzar el dragado a 14 metros e iniciar las negociaciones para lograr la autorización para los 15 metros.

Como decíamos, este tema es muy importante, pero por sí solo no alcanza. Hay que seguir generando mayores espacios en el recinto portuario, anexar áreas que perfectamente se pueden incorporar al puerto y seguir potenciando el modo ferroviario, incorporando ramales a la terminal de granos y a la terminal especializada de contenedores. Se trata de integrar mejor el puerto con la producción nacional y regional, facilitando el movimiento de cargas y mejorando la eficiencia de toda la cadena logística. También hay que actualizar la normativa, habilitando nuevas actividades dentro del puerto.

Es necesario comprometer a toda la comunidad portuaria —autoridades, empresas y trabajadores— con el objetivo de mejorar la competitividad, impulsando la capacitación y la productividad. Tenemos todo para definitivamente ser el puerto más importante de la región. Hay que tomar decisiones y ejecutarlas.

¡Es ahora!