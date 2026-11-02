Salió de CTI el único sobreviviente de la tragedia en el río Uruguay y el Ejército analiza los resultados de la investigación interna

El teniente segundo Braian Ruiz , único sobreviviente del incidente fatal ocurrido durante un entrenamiento militar en Fray Bentos, abandonó el Centro de Cuidados Intensivos (CTI) y ya se encuentra internado en sala .

Según informó el Ejército Nacional este lunes, el efectivo "continúa evolucionando favorablemente dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta" , mientras el personal médico del Hospital Militar le realiza estudios de diversa índole para monitorear su recuperación tras haber sido rescatado y reanimado de las aguas del río Uruguay.

En paralelo a la evolución clínica de Ruiz, la institución militar avanza en el esclarecimiento de los hechos que terminaron con la vida de tres efectivos. La investigación administrativa de urgencia , dispuesta horas después de la tragedia por el comandante en jefe del Ejército, el general Mario Stevenazzi , cumplió los plazos previstos . El informe final ya fue entregado y se encuentra actualmente a estudio del mando , que deberá evaluar los hallazgos y definir los próximos pasos. Se espera que los resultados se hagan públicos en las próximas horas.

El trágico episodio tuvo lugar en la noche del pasado jueves en las inmediaciones del muelle Anglo , en Río Negro. Los militares participaban del tercer ejercicio de nado nocturno correspondiente al Curso de Buzos Tácticos N.º 64 , una exigente prueba que consistía en recorrer una distancia de 2.500 metros.

Durante la maniobra, los participantes estaban sujetos a una misma línea de seguridad, denominada "cuerda madre", y contaban con el apoyo de instructores distribuidos en dos botes y dos kayaks. Sin embargo, por causas que aún se investigan, el grupo quedó enredado en un objeto sumergido no identificado. La situación impidió que los efectivos regresaran a la superficie con normalidad, lo que obligó a cortar la cuerda de emergencia. Como consecuencia, cuatro militares quedaron sumergidos: tres fallecieron y Ruiz logró ser rescatado a tiempo.

Las víctimas mortales de este ejercicio fueron el alférez Matías Vasella (23 años), perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6; el cabo de primera Carlos Leandro Gómez (29), del Regimiento de Caballería Blindado N.º 2; y el cabo de primera Juan Rocha (24), del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 2.

Ante la magnitud del hecho, el presidente de la República, Yamandú Orsi, firmará este lunes un decreto de duelo nacional que regirá durante el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre. La medida implica que el Pabellón Nacional permanezca a media asta en todas las dependencias públicas, embajadas y cuarteles militares. A nivel local, la Intendencia de Río Negro, encabezada por Guillermo Levratto, ya había decretado duelo departamental durante el fin de semana y resolvió promover un "espacio simbólico en homenaje que preserve la memoria" de los jóvenes fallecidos.