La actividad económica cayó 1,1 % en agosto frente a julio

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este viernes el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) correspondiente a agosto de 2026, un indicador adelantado del Producto Interno Bruto (PIB).

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En la comparación interanual, el IMAE registró un avance de 0,8% frente a agosto de 2025, un incremento moderado que analistas como Aldo Lema en X atribuyen principalmente a una baja base de comparación. En términos desestacionalizados, la actividad económica se contrajo 1,1% respecto a julio.

El IMAE es un indicador sintético que resume la evolución mensual de las distintas ramas de actividad de la economía y permite aproximarse a la trayectoria del PIB en el corto plazo. Su cálculo se basa en múltiples indicadores de oferta, ponderados según la participación de las distintas actividades económicas dentro del PIB.