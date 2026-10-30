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La actividad económica cayó 1,1 % en agosto frente a julio

La pérdida de impulso en la medición mes a mes tensiona los escenarios trazados para el cierre del año

30 de octubre de 2026 17:45 hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este viernes el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) correspondiente a agosto de 2026, un indicador adelantado del Producto Interno Bruto (PIB).

En la comparación interanual, el IMAE registró un avance de 0,8% frente a agosto de 2025, un incremento moderado que analistas como Aldo Lema en X atribuyen principalmente a una baja base de comparación. En términos desestacionalizados, la actividad económica se contrajo 1,1% respecto a julio.

El IMAE es un indicador sintético que resume la evolución mensual de las distintas ramas de actividad de la economía y permite aproximarse a la trayectoria del PIB en el corto plazo. Su cálculo se basa en múltiples indicadores de oferta, ponderados según la participación de las distintas actividades económicas dentro del PIB.

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Con el dato de setiembre aún pendiente para cerrar el tercer trimestre, estas cifras ponen a prueba los escenarios previstos para el año. Mientras que los analistas privados que responden a la encuesta del BCU proyectan un crecimiento del PIB de 1%, el Gobierno mantiene una meta más optimista del 1,6%.

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