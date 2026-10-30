La actividad económica cayó 1,1 % en agosto frente a julio

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este viernes el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) correspondiente a agosto de 2026, un indicador adelantado del Producto Interno Bruto (PIB).
En la comparación interanual, el IMAE registró un avance de 0,8% frente a agosto de 2025, un incremento moderado que analistas como Aldo Lema en X atribuyen principalmente a una baja base de comparación. En términos desestacionalizados, la actividad económica se contrajo 1,1% respecto a julio.
El IMAE es un indicador sintético que resume la evolución mensual de las distintas ramas de actividad de la economía y permite aproximarse a la trayectoria del PIB en el corto plazo. Su cálculo se basa en múltiples indicadores de oferta, ponderados según la participación de las distintas actividades económicas dentro del PIB.
Con el dato de setiembre aún pendiente para cerrar el tercer trimestre, estas cifras ponen a prueba los escenarios previstos para el año. Mientras que los analistas privados que responden a la encuesta del BCU proyectan un crecimiento del PIB de 1%, el Gobierno mantiene una meta más optimista del 1,6%.