Pese a la resolución de Conmebol, Flamengo insiste ante el TAS para intentar frenar la venta de entradas de la final de la Copa Libertadores en Montevideo

El desenlace de la Copa Libertadores se traslada a los despachos internacionales. Flamengo recurrió formalmente al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para exigir una medida cautelar que suspenda de inmediato la venta de entradas destinadas a los hinchas para la gran final continental entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, programada para el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Según reveló una investigación de ESPN Brasil este viernes tras acceder a la documentación enviada a la sede de la corte en Suiza, el reclamo carioca busca frenar los plazos comerciales antes de que exista un fallo definitivo.

Vale recordar que el pasado miércoles, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó el recurso de Flamengo contra Estudiantes de La Plata por la inclusión de Marcos Rojo en el partido de vuelta jugado en el Estadio Maracaná y en el que los brasileños fueron eliminados del certamen con tres penales atajados por Fernando Muslera, y la misma había sido aceptada por los cariocas en un comunicado.

En la carta remitida al TAS, la institución brasileña remarca: "Flamengo solicita que, a título de medida provisoria, se ordene a la Conmebol que no comercialice las entradas para la final destinadas a los clubes finalistas hasta que sea notificada la decisión final -o su parte dispositiva- en el marco de este procedimiento".

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El origen del conflicto radica en la supuesta alineación indebida del defensor Marcos Rojo en la serie semifinal.

Conmebol desestimó la denuncia inicial y ratificó la clasificación de Estudiantes de La Plata, lo que llevó a Flamengo a retirar su pedido directo de sumar los puntos, pero a sostener su apelación judicial y su ofensiva preventiva en el TAS.

Mientras Conmebol ya habilitó en Uruguay la comercialización de localidades para el sector mixto y ratificó que el cronograma sigue su curso habitual, el elenco de Río de Janeiro insiste en que no se libere la venta para las hinchadas finalistas, prevista para el 10 de noviembre.

Frente a esta presentación, el TAS fijó plazo hasta el 2 de noviembre para que el máximo organismo del fútbol sudamericano exponga su postura oficial antes de emitir una resolución clave para el certamen.