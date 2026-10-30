Una buena noticia para Nacional: le renovaron contrato a Luis Mejía, una de sus principales figuras, hasta diciembre de 2027

Nacional selló una de las noticias más esperadas por sus hinchas en pleno tramo decisivo del campeonato: Luis Mejía continuará defendiendo el arco tricolor hasta diciembre de 2027.

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La institución formalizó el acuerdo a través de sus canales oficiales, asegurando la permanencia de un referente indiscutido bajo los tres palos.

El vínculo de Luis Mejía concluía a fin de año e incluía una cláusula de extensión automática supeditada a disputar el 70% de los encuentros oficiales del club en la temporada 2026.

Luis Mejía renovó su contrato con el Decano hasta diciembre 2027. ¡Seguimos, @luismanotamejia ! pic.twitter.com/5ciVQlolVV

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Aunque una lesión muscular sufrida a principios de octubre le impidió alcanzar ese porcentaje de presencias requerido, la directiva tricolor y el futbolista priorizaron la sintonía mutua y acordaron la prolongación de su contrato sin titubeos.

Actual golero suplente de la selección de Panamá, Manotas Mejía se consolidó como una de las piezas más determinantes del conjunto albo gracias a su liderazgo, solvencia y apariciones salvadoras en momentos de alta tensión.

Con esta rúbrica, Nacional garantiza estabilidad en una posición neurálgica mientras concentra todas sus fuerzas en la obtención de la Liga AUF Uruguaya.