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Una buena noticia para Nacional: le renovaron contrato a Luis Mejía, una de sus principales figuras, hasta diciembre de 2027

Pese a que no pudo cumplir con las metas que tenía con el club para su extensión automática del vínculo, los dirigentes tricolores apostaron por uno de los referentes del plantel

30 de octubre de 2026 15:18 hs
Luis Mejía en Nacional

Luis Mejía en Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Nacional selló una de las noticias más esperadas por sus hinchas en pleno tramo decisivo del campeonato: Luis Mejía continuará defendiendo el arco tricolor hasta diciembre de 2027.

La institución formalizó el acuerdo a través de sus canales oficiales, asegurando la permanencia de un referente indiscutido bajo los tres palos.

Aquí se puede ver el posteo de Nacional:

Luis Mejía, un referente del plantel de Nacional

El vínculo de Luis Mejía concluía a fin de año e incluía una cláusula de extensión automática supeditada a disputar el 70% de los encuentros oficiales del club en la temporada 2026.

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Aunque una lesión muscular sufrida a principios de octubre le impidió alcanzar ese porcentaje de presencias requerido, la directiva tricolor y el futbolista priorizaron la sintonía mutua y acordaron la prolongación de su contrato sin titubeos.

Actual golero suplente de la selección de Panamá, Manotas Mejía se consolidó como una de las piezas más determinantes del conjunto albo gracias a su liderazgo, solvencia y apariciones salvadoras en momentos de alta tensión.

Con esta rúbrica, Nacional garantiza estabilidad en una posición neurálgica mientras concentra todas sus fuerzas en la obtención de la Liga AUF Uruguaya.

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