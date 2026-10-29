Héctor Assir sobre el proyecto del Parque Roosevelt: "Somos la federación de básquetbol más antigua de Sudamérica y no tenemos un estadio; este es el momento"

Un estadio cerrado y un centro de alto rendimiento propio son cuentas pendientes que tiene el básquetbol uruguayo, desde que se desplomó el techo del Cilindro Municipal en octubre de 2010 y luego que el Antel Arena no pudo transformarse en la nueva casa de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) .

Desde que en marzo de 2023 lo eligieron presidente de la FUBB, Héctor Assir empuja el sueño del estadio propio y desde el deporte trabajan sobre un proyecto en el Parque Roosevelt, sobre la Avenida a la Playa, a metros de Giannatassio . En parte de ese predio funciona, durante febrero, el tablado Monumental de la Costa . Además, otro sector está inutilizado e impermeabilizado desde hace una década, a raíz del fallido proyecto de parque de diversiones Blu Park.

El predio total es de 25.700 metros cuadrados . La superficie edificada 4.800 m², que incluye, además del estadio, otra cancha de básquetbol para entrenamiento. La cancha principal se proyecta sobre la base de dos anillos, con un espacio de palcos vips, pantalla led 360º y otra pantalla colgante en formato de cubo central. El proyecto prevé la creación de 430 plazas de estacionamiento .

“Cuando asumimos la presidencia nos encontramos con una Federación que tenía un comodato en El Pinar. Por una serie de razones vimos que había que redimensionar ese proyecto porque no se podía construir un estadio para más de 700 personas. Entonces comencé a hablar con el embajador de la OEA, (Edison) Bocha Lanza, presidente de Atenas, y le dije, ‘mirá, nosotros estamos muy agradecidos, pero esto no nos sirve, nosotros precisamos algo más cerca de la zona metropolitana’. Pasadas las elecciones nacionales me llamó para decirme que tenía un lugar. Cuando lo vi, quedé muy entusiasmado porque ya está impermeabilizado, no hay árboles. Allí hubo emprendimientos que no funcionaron. Es un lugar de cuatro hectáreas y poco, de las cuales 2.5 hectáreas la vamos a usar para un centro de alto rendimiento y un estadio multipropósito para un entorno de 3.500 a 4.500 personas, que entendemos que es un debe fundamental”, explicó.

Resonante triunfo de Goes sobre Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol donde Atenas logró su primera victoria

Defensor Sporting perdió con Flamengo y se despidió de la Liga Sudamericana de Básquetbol

Assir recuerda con nostalgia: "Desde que no está el Cilindro nos quedamos huérfanos”.

También valora la obra que el Gobierno construyó sobre la base del viejo Cilindro, pero entiende que no se transformó en ese lugar que precisa el básquetbol para su desarrollo, para ser anfitrión de competencias internacionales y nuclear toda la actividad.

“El Antel Arena es para espectáculos de un nivel de 9.000 personas o más, que a veces no siempre el básquetbol lo tiene. También perdimos el Palacio Peñarol porque dejó de ser neutral y pasó a ser el estadio de Peñarol. Entonces quedamos muy desprovistos de estadio para la federación”.

Este escenario impactó a nivel internacional. “Hace más de una década que la federación no puede organizar ni siquiera un torneo U15, U17, porque no tiene escenarios aprobados por FIBA”.

Este nuevo espacio en el Parque Roosevelt reúne todas las condiciones. “A 10 minutos del aeropuerto, con una zona hotelera grandísima que es ideal para cualquier desarrollo de torneos internacionales, y logísticamente es insuperable”.

Como parte del emprendimiento la Federación tiene previsto hacer un estacionamiento para 430 vehículos que va a ser compartido con la Intendencia.

Si se concreta esta obra, el básquetbol uruguayo pasará a tener “un hub deportivo", dice, y apunta: "El estadio y el centro de alto rendimiento se proyectan sobre canchas de 40 metros por 20 metros que permitirán practicar todos los deportes de gimnasio”.

La FUBB trabaja en cada detalle. “Presentamos a la intendencia un estudio de impacto de tránsito, impacto de pluviales. Esa estructura no va a perjudicar para nada el ecosistema del Parque. También estamos comprometidos a plantar árboles en lugares donde no hay, y a mejorar las especies”.

¿En qué etapa está? “Presentamos el proyecto, la intendencia nos acompaña, hicimos una presentación ante los ediles de las tres bancadas. Generamos una audiencia pública para explicarlo al municipio de la Costa y al municipio de Paso Carrasco (que se desarrolló este miércoles de noche), porque son los que intervienen en el Parque Roosevelt”.

Assir agregó un detalle sobre el que este miércoles estuvieron dialogando: “El Parque tiene 350 hectáreas. El emprendimiento del básquetbol ocupa 0.7% y lo hace en un lugar que ya esté intervenido, y al que le vamos a dar valor agregado. Al tener un estadio de esas proporciones, vamos a generar fuentes de trabajo. También la Intendencia puede con el multipropósito generar ferias y otras actividades”.

¿Cómo se financia esta obra? “En este proyecto estamos desde hace dos años y tuvimos conversaciones con la CAF, con el Banco República. Tenemos fuentes de financiamiento”.

¿Cuánto cuesta esta obra? "Hoy estamos haciendo un anteproyecto. Cuando esto se apruebe, ahí vamos al proyecto ejecutivo. Entendemos que está en el torno de US$ 10 millones o US$ 12 millones".

¿Está previsto para espectáculos? "Nosotros nos dedicamos al básquetbol. Si la intendencia quiere hacer eventos culturales, lo podrá hacer”.

La intención de la federación de básquetbol “es dar valor a la zona”, y además plantea una realidad que atraviesa al básquetbol uruguayos: “Somos la federación más antigua de Sudamérica, con 111 años, fuimos creados antes que la FIBA, pero no tenemos un estadio ni un centro de entrenamientos. Es el momento y entiendo que habrá un antes y un después para la Federación y para el básquetbol con este proyecto, y cuidando a todos”.